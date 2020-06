Revuelo en Estados Unidos. Después de que un juez federal rechazara la petición de emergencia del Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump para frenar la publicación del libro John Bolton, su exasesor de seguridad nacional, el mandatario salió al frente en una explosiva cadena de tuits.

“Obviamente, con el libro ya entregado y filtrado a los medios, nada de lo que el juez altamente respetado hiciera para detenerlo hubiera resultado”, inició Trump en su red social antes de zanjar una amenaza.

“Bolton violó la ley y ha sido reprendido por hacerlo, es un precio realmente alto que deberá pagar. Le gusta lanzar bombas sobre la gente y matarlos. ¡Ahora las bombas caerán sobre él!”, apuntilló.

Los mensajes del mandatario estadounidense llegan dos días después de que asegurara en una entrevista con The Wall Street Journal que lo único que le gustaba de su exasesor es que “todo el mundo pensaba que estaba loco”.

Donald Trump, menos diplomático, lo ha llamado “tonto aburrido” y “perrito enfermo”.

¿Por qué ha causado polémica el libro de Bolton?

John Bolton anunció la publicación de unas memorias muy críticas con el presidente de EE. UU., y que está prevista para este 23 de junio, aunque el Gobierno de Trump la está intentando detener por considerar que contiene información clasificada.

Según el editor, más de 200.000 copias fueron enviadas a librerías en todo el país.

Bolton sostiene que, en sus decisiones políticas, Donald Trump siempre da prioridad a su reelección por encima del interés nacional y también que tiene inclinación “por hacer favores personales a dictadores que le gustan”.

Medios estadounidenses ya han filtrado algunos extractos de ”The Room Where It Happened: A White House Memoir”, que ofrece la imagen de un presidente que se deja influir por líderes internacionales y que ignora conceptos básicos de política exterior, como que Finlandia no es parte de Rusia.

Ante ello, Donald Trump advirtió que Bolton tendrá “un problema criminal muy grave” si sigue adelante con su plan de publicar el libro.

En frente, Bolton —rechazado por los republicanos— enarbola la libertad de expresión y asegura que el manuscrito fue sometido a un examen exhaustivo por parte de la Casa Blanca, a la que simplemente no le gustó el contenido.

Con información de EFE y AFP.