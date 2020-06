Una anciana infectada por coronavirus deberá pagar una exorbitante suma de dinero a una clínica en Temuco (Chile), tras haberle salvado la vida.

La mujer de 68 años permaneció internada más de un mes en la Clínica Alemana al haber contraído la COVID-19. Según contó el medio BioBio, la paciente inició en marzo con un leve resfrío que duró solo una semana, ya que fue tratado a tiempo. Sin embargo, su pareja quien había regresado enfermo de su viaje a Vitacura ocasionó que le retornen los síntomas de la enfermedad.

El 23 de marzo, la paciente cuya identidad se mantiene en reserva presentaba problemas para respirar y fue trasladada a la mencionada clínica de Temuco. En el lugar le realizaron diferentes exámenes y una prueba de hisopado, debido a que ya se habían confirmado los primeros casos de coronavirus en el país.

La mujer de 68 años permaneció internada más de un mes en la Clínica Alemana al haber contraído la COVID-19. (Foto: BioBio)

La mujer quedó internada porque se había agravado su estado de salud y a las pocas horas fue trasladada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde quedó conectada a ventilación mecánica y sedada. Durante tres semanas permaneció en UCI al resultar positiva a la COVID-19.

Los médicos decidieron entubarla hasta en tres oportunidades porque su vida estaba en peligro, indicó una de las hijas de la longeva paciente.

“Y efectivamente tapó el tubo una tercera vez…se me avisó solamente después que había tapado el tubo y que se le puso un alto flujo para ayudarla a respirar, y ahí estuvo 5 días muy crítica. El médico igual me dijo ‘Este es el momento clave. Si dentro de 5 días ella no lo logra…no lo logra no más’”, añadió la mujer.

Luego de denodados esfuerzos de los galenos, la anciana comenzó a recuperarse y fue dada de alta después de más de un mes en la Clínica Alemana. A las tres semanas de permanecer en su hogar, aún convaleciente, la dama recibió la factura de la clínica donde estuvo internada.

La cuenta llegaba a los 47.000.000 de pesos chilenos (57.506.43 dólares americanos). Según explicó su familia, el centro de salud cobró 44 millones de pesos que corresponden al costo del tratamiento que recibió por la COVID-19. Además, 3 millones de pesos adicionales por honorarios de los médicos que trabajan en el mismo recinto asistencial.

La mujer pertenece al sistema privado de salud, por lo que su cuenta fue reducida a 36 millones de pesos y se le otorgó una ayuda adicional, descontando otros 900.000 pesos. Con los descuentos realizados deberá pagar un total de 10.100.000 pesos (12.202.65 dólares), los que abonará en una infinidad de cuotas. Por ahora han logrado documentar parte de la deuda con algunos cheques; sin embargo, restan varios meses para terminar de pagar el alto monto que costó sobrevivir a una pandemia.