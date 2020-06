Un hombre que se gana la vida como vendedor de helados ambulante en su natal Colombia contó entre lágrimas que por la pandemia del coronavirus su situación económica se ha visto afectada. Según dijo a la revista Semana, ahora no tiene dinero ni para comer.

La historia de Jaime Ortiz ha conmovido a los vecinos del parque Lourdes por la lamentable situación que atraviesa el heladero durante la cuarentena por la COVID-19.

Ortiz afirmó que actualmente no está ganando dinero y todos sus ahorros se acabaron luego de dos meses y medio de estar sin trabajo debido al confinamiento exigido por las autoridades para evitar la expansión de la enfermedad.

Su suerte cambió radicalmente y pasó de ganar 20.000 pesos en un día a quedar en cero. Además, dijo que los dueños de la casa donde vivía le pidieron la entrega del inmueble por no tener dinero para el alquiler.

“Anoche dormí cerca al portal de Las Américas, entre la avenida Villavicencio y la avenida El Tintal, en un andén. Había techo. Pero pasó la Policía y me sacó de ahí”, relató Jaime al semanario, donde también manifestó que, además de dormir en la calle, ha aguantado hambre. Por su situación, y a la espera de que reabran la iglesia de Lourdes y así vuelvan sus clientes, el heladero dijo: “Si hubiera una inyección para morirme me la colocaría hoy mismo, pero no puedo”.

“Yo lo único que quiero es que mi Dios me llevara y ya”, añadió Ortiz. Sin embargo, esta historia no es la única que refleja la actual situación económica de los residentes colombianos ante la COVID-19.

El virus ha provocado, entre otros, cifras récord de desempleo en el país. Según el más reciente reporte del Dane publicado el pasado 29 de mayo, el desempleo en Colombia durante abril de 2020 llegó al 19,8 %, mientras que en el mismo mes del año anterior ese indicador correspondía al 10,3 %.