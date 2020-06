Argentina: buscó robar casa y terminó muerto al ser atacado por feroces pitbulls que la cuidaban

No todo salió como lo tenía planificado. Un joven de 19 años encontró la muerte cuando ingresó a robar a una vivienda ubicada en la avenida Los Altos de San Lorenzo en La Plata, Argentina. El muchacho no contaba que su punto de atraco estuviera custodiado por dos feroces canes.

El último sábado por la tarde, el ladrón identificado como Dylan Joel Nicolás Escudero ingresó a la vivienda por el patio luego de saltar un paredón que da a la parte trasera de la finca al aprovechar la ausencia de los propietarios.

Sin embargo, no había notado la presencia de dos perros pitbulls que custodiaban el lugar. De acuerdo con información del medio Crónica, apenas el muchacho puso un pie dentro de la casa, los dos canes lo atacaron de inmediato y causaron los gritos ensordecedores de su víctima.

La vivienda está ubicada en la avenida Los Altos de San Lorenzo en La Plata, Argentina. (Captura: Crónica)

Al escuchar el intenso ruido, los vecinos llamaron a la Policía que acudieron al lugar. Intentaron separar a las mascotas del hombre lanzándoles agua, pero nada hacía desistir a los perros del ataque.

Cuando llegaron los oficiales del comando patrulla de La Plata forzaron el ingreso para auxiliar al hombre. Al notar el hecho de sangre, uno de los oficiales disparó al aire para dispersar a los canes, pero también fue en vano.

Por tal motivo, usaron sus armas de servicio y sacrificaron a una de las mascotas e hiriendo a la otra. Personal de emergencia trasladó al hombre en estado de inconsciencia hasta el hospital San Martín de La Plata, lugar donde terminó falleciendo producto de la gravedad de las lesiones.

La víctima presentaba múltiples heridas en piernas, brazo y cuello. La fiscal en turno, María Eugenia Di Lorenzo, inició las investigaciones del caso. No obstante, se confirmó que Escudero tenía frondosos antecedentes penales por robo. Durante el levantamiento del acta, quedó establecido que los dueños de la vivienda no se encontraban en el lugar y la conducta de los animales no es imputable, según lo que explicó la vocera judicial.