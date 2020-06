Papa Francisco donó dos respiradores en Ecuador para seguir luchando contra la pandemia

En medio de la pandemia por el coronavirus, el papa Francisco donó dos respiradores a Ecuador, según informó EFE.

Este hecho se dio a conocer luego de que el embajador ecuatoriano en el Vaticano, José Luis Álvarez Palacio, manifestó que los mencionados dispositivos llegarán al país sudamericanos en los próximos días.

Además, el Sumo Pontífice donó otros dos respiradores a la diócesis de Lecce y otras cinco a la ciudad de Suceava (Rumania).

Asimismo, Francisco mandó diez respiradores al país de Siria y otros tres al Hospital San José, ubicado en la ciudad de Jerusalén (Israel).

Jorge Mario Bergoglio también ha creado un fondo de emergencia en las Obras Misionales Pontificias (POM) para ayudar a los países más humildes que han sido afectados por esta pandemia de la COVID-19.

Por otro lado, el papa agradeció a los médicos que han tratado a los pacientes con este virus que se originó de China. El religioso los calificó de “ángeles” cuando se encontraba recibiendo a trabajadores sanitarios de Lombardía.

“La presencia del personal médico fue un punto de referencia seguro antes todo para los enfermos, pero de una manera muy especial para los miembros de la familia, que en este caso no tenían oportunidad de visitar a sus seres queridos”, expresó.

Incluso, se sintió sorprendido cuando los médicos siguieron trabajando, a pesar que estaban agotados. “¿Cuántos de ellos no pudieron ir a sus casas y durmieron allí, donde pudieron porque no había camas en el hospital? Esto me genera mucha esperanza”, subrayó el papa Francisco.