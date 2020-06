Un libro explosivo que Trump trata de impedir se publique este 23

Por: Carlos Páucar

Este martes 23 es clave. Ese día debe salir a librerías el explosivo libro The Room Where It Happened (La habitación donde ocurrió), de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional. Pero antes de salir a luz ya ha sacado ronchas. Se filtraron extractos del contenido y ha causado la ira de Donald Trump y otros poderosos del régimen como Mike Pompeo. Trump calificó de “chiflado” a Bolton y Pompeo le soltó el contundente: “traidor”.

El gobierno está tratando de bloquear la publicación, pero importantes medios ya han difundido extractos, como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker.

El apoyo de Xi Jinping

Una de las revelaciones del libro, según el Yorker, es que el presidente de EE. UU. “le suplicó a su par chino, Xi Jinping, ayuda para ganar su reelección” en los comicios de noviembre. Según Bolton, al margen de la cumbre del G20 en Osaka, en junio del 2019, Trump “dirigió la conversación (con Xi) a las elecciones presidenciales de EE. UU.” Y aludió “a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegure de que gane” la elección del 3 de noviembre.

En el diálogo, Trump subrayó “cómo un aumento de las compras chinas de soja y trigo” podría impactar en el resultado de los comicios.

Además, según Bolton, Trump mostró repetidamente su disposición a pasar por alto los abusos contra los derechos de los chinos, y le dijo a Xi que el internamiento masivo de musulmanes uigures era "exactamente lo correcto".

Guaidó, imagen de “niño”

Otra revelación es sobre Venezuela. Según Bolton, Trump quiso retirar su apoyo al líder opositor Juan Guaidó solo 30 horas después de reconocerle en enero del 2019 como presidente interino. ¿La razón? Proyectaba una imagen de “niño” ante la de “duro” de Nicolás Maduro. Según el Post, que accedió al libro, Trump “consideró cambiar de rumbo”.

Según el Times, Bolton relata cómo Trump dijo que sería “cool” invadir Venezuela y que dicho país es “en realidad, parte de Estados Unidos”.

Bolton indica que muchos de los gobernantes a quienes Trump buscaba por apoyo trataban por el contrario de manipularlo, usando sus obsesiones personales. Un ejemplo fue una llamada en mayo del 2019 del presidente ruso Vladimir Putin, donde compara al opositor Guaidó con Hillary Clinton, la candidata demócrata en el 2016. Según Bolton, los argumentos de Putin “persuadieron a Trump en gran medida”.

Salirse de la OTAN

En otro extracto, esta vez recogido por el Post, Bolton asegura que Trump estuvo a punto de anunciar la salida de EE. UU. de la OTAN durante la cumbre de julio del 2018. Dice que Trump había decidido comunicar públicamente que Washington dejaría la Alianza si los otros miembros no aumentaban sustancialmente su gasto militar para enero del 2019 y comenzó a dictar a Bolton sus declaraciones: “Nos saldremos y no defenderemos a quienes no paguen”, dijo... Bolton intentó frenarle.

En esa cumbre, Trump no llegó a amenazar con una salida inmediata de la Alianza, pero sí pidió a los otros países que elevaran el gasto militar.

Ayuda a los dictadores

Según el Yorker, la "afirmación más sorprendente" es que Trump no solo adulaba a los líderes autoritarios sino que repetidamente buscaba hacer favores inapropiados o legalmente dudosos "a cambio de que aumentaran las posibilidades de su reelección". Cita el caso de Ucrania, China y Turquía. Bolton indica que en varias ocasiones Trump manifestó su disposición a detener investigaciones penales "para, en efecto, hacer favores personales a dictadores que le agradan".

Bolton dice que en el 2018 el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, abogó por la inocencia de una empresa turca investigada por supuestas violaciones a las sanciones contra Irán. "Trump entonces le dijo a Erdogan que él se haría cargo, explicándole que los fiscales no eran gente suya, sino de Obama, problema que se arreglaría cuando fueran reemplazados por su gente", escribe Bolton.

Ignoraba política exterior

Otra de las descargas de Bolton no son penales, sino deprimentes. Trump pensaba que Finlandia era parte de Rusia. No sabía que Gran Bretaña es potencia nuclear. Estaba obsesionado con seguir promesas vacías en la cumbre nuclear asegurándose que Kim Jong Un recibiera una copia de un CD con la canción “Rocket Man” de Elton John, con su firma (de Trump) para él. Y veía a los europeos no de aliados sino de adversarios: “la UE es peor que China, solo que más pequeña”, llegó a decir.

“Se venga... Es un cachorro enfermo”

Ante la próxima salida del libro de 577 páginas, Trump reaccionó y calificó el libro como un amasijo de “mentiras e historias falsas”. En un tuit dice: “¡Solo está tratando de vengarse por despedirlo como el cachorro enfermo que es!”.

El Departamento de Justicia presentó el miércoles una orden de emergencia para bloquear la publicación de las memorias del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton. Es la segunda vez que la administración busca vetar la obra.

El gobierno asegura que el libro “planea difundir información clasificada a su conveniencia para obtener ganancias”.

En el libro, Bolton se enfrenta a Pompeo, Steven Mnuchin, Nikki Haley, Rex Tillerson, James Mattis, Mick Mulvaney, Jared Kushner, a todo el equipo económico de la Casa Blanca.

