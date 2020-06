El jefe médico del hospital Infanta Cristina de Perla en la ciudad de Madrid, España, pidió a su equipo médico que se prepare para negar la atención y hospitalización a los adultos mayores durante lo que resta de la pandemia del coronavirus. Así se dio a conocer a través de un video que difundieron los diarios El País y El Diario, en el que se observa a un galeno dando las indicaciones.

“El objetivo principal no es el beneficio individual, sino el beneficio social, maximizar el número de vidas salvadas”, apuntó y puso como ejemplo de catástrofe el atentado del 11-M, en el que se empleó un “triaje de guerra”.

En las imágenes se detalla un televisor en que etiquetan la situación del paciente como leve, recuperable o crítico.

Además de ello, el médico advierte que la situación del coronavirus plantea a recurrir a “la limitación extrema de recursos”.

“A lo mejor llega un momento que hay que decidir a quién se tira la bala (en alusión a recursos) o si me la guardo para otro paciente”, dijo.

“Un compañero dijo que si se llega a aplanar la curva no se iba a llegar a esto. Luego dentro de dos semanas me diréis qué catastrofista eres. Pero si la curva no se aplana y todos pensamos que no se va a aplanar, puede que lleguemos a esto, desabastecimiento, limitar tratamiento a pacientes recuperables, no dar tratamientos a ancianos en residencias”, detalló.

España reabrirá las fronteras

A pocas horas de que España reabra las fronteras con sus vecinos europeos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió a la población que sigue siendo “vulnerable” ante el coronavirus y que debe mantener las medidas de protección.

“El virus puede volver, y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola (...). Seguimos siendo vulnerables”, dijo el líder socialista en una declaración institucional en Madrid sin preguntas.

Para minimizar los riesgos y mantener bajo control la epidemia, Sánchez apeló a la responsabilidad individual: “Tendremos que mantener la guardia alta (...) y seguir a rajatabla las reglas de higiene y de protección”. “Cada uno podemos ser un muro frente al virus, o una vía de contagio, depende de cada uno de nosotros”.