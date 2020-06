El último viernes se llevó a cabo el día sin IVA en la mayoría de ciudades de Colombia. Pese a que las autoridades tenían previsto controlar esto, se dieron muchos casos donde la aglomeración de personas fue preocupante, pues no respetaban la distancia mínima, además que algunos almacenes tuvieron que cerrar por esto.

La decisión tomada por el Gobierno Nacional de promover un día sin IVA durante la pandemia de la COVID-19 fue severamente criticada por la asistencia desmedida en los centros comerciales. Los medios colombianos se acercaron a los lugares para corroborar lo que estaba sucediendo cuando pasó algo inusual.

PUEDES VER SIGED 2020: revisa HOY las boletas de calificaciones que fueron compartidas por la SEP

Este fue el caso de un colombiano, quien fue consultado por un periodista que le dijo, en modo de broma, que tuvo plata para comprar un televisor, pero no guardó dinero para el taxi de regreso.

“Estamos desde el centro, le hacemos la pregunta al caballero, lo que pasa es que tuvo plata para comprar un televisor y no para el taxi, ¿si?”, le cuestionó el comunicador. Ante esto, el hombre muy molesto le respondió que la situación no es como la describe, que a él no le gusta la “mamadera de gallo” y le exigió respeto.

Mira aquí el tenso momento

PUEDES VER Médicos en España debaten a qué pacientes darles prioridad e imágenes causan polémica [VIDEO]

El video en el momento tiene cerca de 5.100 reacciones en Facebook, también aproximadamente 600 comentarios y ha sido compartido alrededor de 16.000 veces en esta red social.

Coronavirus en Colombia

Al día de hoy, las autoridades sanitarias han confirmado un total de 65.633 casos positivos de coronavirus, 25.499 personas lograron recuperarse y otros 2.126 han fallecido por este virus.