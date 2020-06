En Bucaramanga, Colombia, vive Viviana Navarro, una niña de 12 años que nació con “amioplasia congénita”, una condición física caracterizada por la falta general de desarrollo y crecimiento de los músculos en los recién nacidos, quienes presentan contracturas y deformidades en la mayoría de las articulaciones.

Según contó Sandra, su madre, durante el embarazo le realizaron cuatro ecografías. Los médicos le dijeron que todo iba normal, pero el día del nacimiento los galenos le dijeron que su niña padecía de la compleja enfermedad. “Los doctores se secreteaban, me la mostraron rapidito y se la llevaron. La doctora me dijo que había nacido con un problema pequeño, todo para que yo no me asustara, pero luego llamaron a Nain (su esposo) y le contaron la verdad”, dijo la mamá.

“La bebé nació doblada y tenía hacia atrás la cabeza. Una piernita la tenía hacia atrás, no tenía mentón, no tenía hombros, eran lisitos y no podía comer nada”, recordó Nain Navarro, su papá. Al día siguiente fue trasladada a una clínica de mayor nivel para ser tratada. Durante sus primeros seis años de vida, Viviana estudió en casa. “Aprendí en la casa las vocales, a escribir, los números, los colores, todo lo de preescolar y ya cuando entré al colegio me hicieron una evaluación y como ya sabía la mayoría de cosas, me pasaron a primero de primaria”, contó muy emocionada Viviana.

Los padres han notado que su hija ama asistir a clases, se esfuerza diariamente para aprender y lo hace rápidamente. Sin embargo, al no tener función motora en sus piernas y brazos, se le ha dificultado llevar una vida igual a sus compañeros de clase. “Muchos niños han sufrido de ‘bullying’ pero yo que soy así físicamente nunca he sentido nada de eso. Una amiga me dijo que si se podía sentar al lado mío y ella es la que me alcanza el lapicero cuando se me cae y siempre está pendiente”, relató Viviana con una sonrisa en su rostro.

Viviana escribe con la boca y tiene gran talento para pintar y cantar. (Foto: El Tiempo)

Actualmente cursa séptimo grado, escribe con la boca y tiene gran talento para pintar y cantar. No obstante, por la pandemia de la COVID-19 la clases las está tomando de forma virtual, pero se le dificultaba enviar sus tareas porque demora mucho escribiendo con la boca y no cuenta con un computador ni internet para enviarlas. La niña le contó su historia a El Tiempo y de inmediato se inició una campaña para apoyarla. En la mañana de ese día, muy temprano, conocidos del rector de la Institución La Medalla Milagrosa, donde estudia Viviana, le llevaron un computador portátil.

Un lector le compró y envío a su casa un escritorio y una silla, pero la solidaridad no se detuvo. También le donaron una impresora, una diadema con audífonos, un micrófono y dinero en efectivo. El viernes 12 de junio, representantes del diario llegaron hasta la casa de la adolescente y le entregaron las cosas que compraron con el dinero que recolectaron de solidarios ciudadanos. Además le otorgaron en efectivo para que puedan hacer adecuaciones en la casa y facilitar las actividades de Viviana.

Viviana se esfuerza diariamente para aprender y lo hace rápidamente. (Foto: El Tiempo)

“Me siento muy feliz, agradecida con Dios por la oportunidad que me está dando, también con todas las personas que han colaborado con esta bella causa para que este sueño que se está haciendo realidad. He recibido muchos mensajes en mi cuenta de Instagram, muchas gracias, que Dios los bendiga y un abrazo”, fueron las palabras de Viviana al recibir todas las donaciones.