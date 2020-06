Todos los años la familia Wittkugle celebra con gran entusiasmo el cumpleaños de uno de sus miembros debido a que ellos consideran que es un “milagro de Dios” que continúe con ellos, pese a que los médicos de un hospital en los Estados Unidos solo le daba 11 años de vida.

Esta es la historia de Joey Wittkugle, un hombre que nació con síndrome de Down. Los médicos les dijeron a sus padres que solo tenía una esperanza de vida de 11 años; sin embargo, este 29 de junio celebrará sus 62 años de vencer a la muerte.

El día que nació Joey en el condado de Mahoning, Ohio, los galenos advirtieron a Bobbi, su madre que su niño tendría una corta vida y no podría desarrollarse como un niño normal. “El médico entró y nunca me preguntó mi nombre y me dijo: ‘Tienes que mantenerlo en tu casa porque él nunca hablará y nunca caminará. No sabrá quién eres. Vivirá hasta los 11 años y eso será el final'’, dijo la acongojada mamá a Fox.

En un primer momento, Bobbi afirmó que le fue difícil aceptar que tuvo un niño con síndrome de Down u otra discapacidad de desarrollo. “Hace 62 años, nadie los conocía y los mantuvieron escondidos en la casa. Quiero decir, no los hacían caminar, ni una cosa u otra”, continuó la madre.

Los médicos dijeron que Joey viviría solo hasta los 11 años, pero este 29 de junio cumplirá los 62. (Foto: Fox)

Aseguró que tuvo la suerte de contar con el apoyo y consejos de un sacerdote amigo suyo, quien le hizo ver que Joey había llegado al mundo para convertir su vida en algo muy especial. “Bobbi, fuiste dotada por Dios y elegida para tener este hijo. No puedes darle la espalda. Cuando te deje, sabrás el propósito de que él venga a ti”, le dijo el sacerdote en un primer momento.

La familia Wittkugle celebra con gran entusiasmo el cumpleaños de Joey, quien padece de síndrome de Down. (Foto: Fox)

Tras oír esas palabras, Bobbi reflexionó y se prometió que cuidaría a su bebé durante el tiempo que tenga vida. Sin embargo, este año, Joey cumplirá 62 años al lado de sus amorosos padres y amigos.

“Para que la gente sepa que estos niños, estos adultos son tan humanos como tú y yo. Tienen sentimientos como nosotros. Dan amor extra especial”, aseguró Bobbi.

La mujer que tiene 90 años aseveró sentirse orgullosa de su hijo porque desafió todas las probabilidades médicas y demostró que su llegada al mundo no fue un error. “Quiero que la gente empiece a entender, cuando veas a uno de nuestros hijos, no les des la espalda como lo hicieron hace años. Son humanos, son especiales de Dios y, por favor, aprende a amarlos tanto como a ti”,