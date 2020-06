Mike Pompeo califica a John Bolton como “un traidor que dañó a Estados Unidos”

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, calificó este jueves de “mentiroso” y “traidor” a John Bolton, el exasesor de Seguridad Nacional, quien está por publicar un libro sobre sus memorias mientras trabajó para la administración de Donald Trump.

“John Bolton está difundiendo una serie de mentiras, medias verdades completamente falsas y falsedades absolutas”, aseveró Pompeo. “Es triste y peligroso que el papel público final de John Bolton sea el de un traidor que dañó a Estados Unidos al violar su sagrada confianza con su gente”.

El secretario de Estado señaló que no ha leído el libro ‘The Room Where It Happened’, pero desacredita los extractos publicados en los principales medios. “A nuestros amigos de todo el mundo: ustedes saben que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una fuerza para el bien en el mundo”, expresó.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, manifestó que “los extractos del libro de John Bolton que he revisado están llenos de mentiras e inexactitudes fácticas” y afirmó que el exasesor “ha puesto la autopromoción por delante de la verdad y de los intereses de su país”.

El libro de Bolton se lanzará oficialmente el próximo martes 23 de junio y contiene una serie de acusaciones sobre el gobierno de Trump, incluyendo el hecho de que el presidente pidió ayuda de China para asegurar su victoria en las elecciones de este año.

Bolton también ha escrito que Pompeo, uno de los pocos asesores que nunca se ha enfrentado públicamente con Trump, lo menospreciaba en privado. Además, dice que recibió una nota del secretario de Estado “burlándose” del presidente durante el histórico primer encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

Donald Trump también calificó el libro como una “compilación de mentiras e historias inventadas” y aseguró que la intención de Bolton es hacerlo quedar mal para desquitarse “por despedirlo como el cachorro enfermo que es”.