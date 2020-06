Juan Manuel Ballestero (47) se encontraba viviendo en Porto Santo, Portugal hace más de 80 días cuando empezó la pandemia del coronavirus. Tras la llegada del virus, el marplatense decidió regresar a su país natal, Argentina. Sin embargo, con las fronteras cerradas y con la cancelación de vuelos, se subió a su velero ‘Skua’ para atravesar el océano y volver a su ciudad.

El marplatense buscaba reencontrarse con su papá Carlos, un reconocido capitán de pesca de 90 años, y su mamá Nilda, de 82. Tras un intenso viaje, Juan Manuel logró su cometido y ahora sueña con pasar el Día del Padre con su progenitor el próximo domingo.

En conversación con Telenoche, el argentino detalló su travesía de 8.000 kilómetros. “Cuando arranqué me acompañaron los delfines. Nunca estuve solo. En Cabo Verde pasé momentos muy hostiles. Comí mucho arroz y atún”, empezó contando Juan Manuel.

“Para mi padre decirle que iba a cruzar el océano no fue algo alocado. Me respondió ‘bárbaro, te esperamos’. Para mí este no fue un viaje de placer, fue venir a estar con mi familia. Acá me quedo (sic)”, agregó el marplatense, quien con algunas historias del viaje en el programa de María Laura Santillán y Diego Leuco.

Si bien ya se encuentra en Argentina, Juan Manuel no puede bajar de la embarcación. Ya hizo todos los trámites migratorios y solo tuvo contacto con autoridades de Prefectura. Por el momento, el hombre deberá pasar 14 días de cuarentena; sin embargo, el medio argentino Todo Noticias reveló que las autoridades correspondientes están pensando en hacerle un hisopado para descartar el coronavirus en las próximas horas.

Una vez que se pase el test de COVID-19, Juan Manuel podrá pasar el domingo junto a su padre. Además, dejó un mensaje en sus redes sociales. “El mar templa el carácter y enseña humildad”, publicó.