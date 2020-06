EE.UU.: el libro de Bolton que pone en peligro la reelección de Trump

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó el martes una demanda judicial para tratar de evitar la publicación del libro del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, que según extractos revela “el caos” en la Casa Blanca.

La demanda, presentada en el tribunal federal de Washington DC, dice que Bolton no ha dejado que el texto sea examinado, lo que significa que su libro estaría en "incumplimiento claro" de los acuerdos que firmó para conseguir el cargo y obtener acceso a información clasificada.

El libro, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir, será puesto a la venta el 23 de junio.

Bolton, controvertido por sus opiniones de línea dura sobre Irán, Rusia y Venezuela, entre otros temas, ocupó el puesto de asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC en inglés) de la Casa Blanca entre abril de 2018 y septiembre de 2019.

Se fue después de estar en desacuerdo con el acercamiento diplomático de Trump con algunos adversarios, en particular con Corea del Norte y los talibanes de Afganistán, y desde entonces la relación entre ambos se ha vuelto hostil.

Clasificado

A principios de este año, al filtrarse partes del libro de Bolton a la prensa, los abogados de la Casa Blanca afirmaron que buena parte del material era información clasificada.

Pero la editorial Simon y Schuster dijo que seguiría adelante con la publicación: "Este es el libro que Donald Trump no quiere que lean", señaló en un comunicado.

Según los editores, Bolton alega que Trump cometió una serie de delitos pasibles de juicio político más allá de presionar al gobierno de Ucrania para que investigara al rival político del presidente, el demócrata Joe Biden.

Pero la administración Trump dice que Bolton viola las reglas básicas de confidencialidad que debía respetar al negarse a esperar a que el NSC revise el texto, como era requerido.

El NSC encontró “cantidades significativas de información clasificada que le pidió al Demandado que eliminara”. “En pocas palabras, el demandado llegó a un acuerdo con EEUU como condición para su empleo en uno de los puestos de seguridad nacional más sensibles e importantes del Gobierno de Estados Unidos y ahora quiere incumplir ese acuerdo”, apunta el organismo.

Pedir ayuda a China para las elecciones

De acuerdo con los extractos, publicados por The New York Times, Bolton afirma que al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio del 2019, Trump "sorprendentemente dirigió la conversación con el presidente Xi Jinping a las elecciones presidenciales de USA".

Agrega que aludió “a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegurara de que ganara” la elección del 3 de noviembre.

