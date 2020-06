Bolton: Trump perseguía a Kim Jong-un para regalarle un peculiar CD

El libro de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, ofrece la imagen de un presidente que se deja influenciar por otros líderes y que ignora conceptos básicos de política exterior.

Aunque Trump ha afirmado que ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ es una “compilación de mentiras, pura ficción”, los medios estadounidenses comenzaron a filtrar extractos polémicos que han producido una ácida reacción de la Casa Blanca.

El último martes, el Gobierno ya había demandado a Bolton para evitar su publicación con el argumento de que revela información que puede poner en peligro la seguridad nacional.

Entre los detalles que Bolton incluye en su libro sobre Donald Trump está la obsesión del estadounidense con regalar al líder norcoreano, Kim Jong-un, el CD de “Rocket Man” de Elton John.

Trump había usado el término “hombre cohete” para referirse a Kim y criticar su programa nuclear, aunque luego trató de convencer al dictador de que era un apodo cariñoso.

Según The Washington Post, después de la primera cumbre entre los dos líderes en junio de 2018, Trump pidió al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, que le regalara a Kim el CD de Elton John, algo que viola las sanciones estadounidenses sobre Pionyang y que el titular de Exteriores no hizo, de forma que "dar el CD a Kim se convirtió en una alta prioridad en los meses siguientes".

Trump decepcionado de Guaidó por su cara de “niño”

De acuerdo a John Bolton, Donald Trump quiso retirar su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó solo 30 horas después de reconocerle en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela por considerar que proyectaba una imagen de “niño” frente al “duro” del mandatario, Nicolás Maduro.

El Post, que accedió al libro, explica que “aunque Trump aprobó una propuesta de Bolton para declarar públicamente que EE. UU. reconocía a Guaidó en lugar de Maduro, en 30 horas Trump ya estaba preocupado de que Guaidó pareciera débil, un ‘niño’ en comparación con el ‘duro’ de Maduro y consideró cambiar de rumbo”.

Donald Trump y Juan Guaidó. Foto: AFP.

Trump preguntó si Finlandia pertenecía a Rusia

Por otro lado, el libro muestra la frustración de John Bolton con el mandatario, al que retrata como alguien ignorante en política exterior.

The New York Times explica que “Donald Trump parecía que no sabía, por ejemplo, que Reino Unido es un poder nuclear y preguntó si Finlandia era parte de Rusia”.

Trump y sus pedidos a presidente chino

Además, durante una reunión del G20, el mandatario estadounidense supuestamente “suplicó” a su par chino Xi Jinping a garantizarle apoyo para reelección y le instó a que construyera campos de detención para la minoría musulmana uigur.

“Con la única presencia de traductores, Xi explicó a Trump por qué estaba básicamente construyendo campos de concentración en Xinjiang. Según nuestro traductor, Trump dijo que Xi debía seguir adelante con la construcción de los campos, lo que Trump pensaba que era exactamente lo correcto que había que hacer”, sostiene Bolton, según The Wall Street Journal.

Trump estuvo a punto de renunciar a la OTAN

En otro extracto recogido por el Post, John Bolton asegura que Donald Trump estuvo a punto de anunciar la salida de EE. UU. de la OTAN durante la cumbre de julio de 2018.

En concreto, el asesor explica que Trump había decidido comunicar públicamente que Washington se saldría de la Alianza si los otros miembros no aumentaban sustancialmente su gasto militar para enero de 2019 y, con eso en mente, comenzó a dictar a Bolton sus declaraciones: "Nos saldremos y no defenderemos a quienes no paguen", dijo Trump a su asesor, quien intentó frenarle.

En esa cumbre, Trump no llegó a amenazar con una salida inmediata de la Alianza, pero sí pidió a los países miembros que elevaran el gasto militar hasta el 4 % de sus respectivos PIB, frente a la meta del 2 % acordada en 2014.

Trump y John Bolton, su exasesor de seguridad nacional. Foto: AFP.

Otras revelaciones

Asimismo, según John Bolton, en mayo de 2018, Donald Trump prometió a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que interferiría con la justicia estadounidense para ayudar a una empresa turca que estaba siendo investigada por los fiscales del distrito sur de Nueva York por violar las sanciones estadounidenses a Irán.

Por último, Bolton confirma que Trump condicionó la entrega a Ucrania de millones de dólares de ayuda militar a que Kiev abriera una investigación sobre el aspirante presidencial demócrata Joe Biden, algo que motivó la apertura de un juicio político del que salió absuelto en el Senado.

John Bolton considera, finalmente, que los demócratas también deberían haber investigado los tratos de Trump con China y Turquía.

Con información de EFE y AFP.