La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, este miércoles decidió enviar a los militares a vigilar las fronteras y los centros de aislamiento controlado, luego de que se registrara en el país nuevos casos de COVID-19 como consecuencia de errores en el control de dos personas infectadas con coronavirus.

Tras una racha de 24 días sin nuevos contagios, el martes se detectó que dos mujeres neozelandesas tenían coronavirus, quienes habían llegado desde el Reino Unido y estuvieron durante seis días en el centro de cuarenta de Auckland. Sin embargo, sin haber culminado su periodo obligatorio de confinamiento ni someterse a ninguna prueba, se movilizaron hasta Wellington.

El doctor Ashley Bloomfield, director general de Salud de Nueva Zelanda, informó que a ambas ciudadanas se les permitió abandonar la cuarentena obligatoria de 14 días para viajar a Wellington en un vehículo privado por “motivos de compasión”, debido a que querían visitar a su padre moribundo. Una vez en la ciudad capitalina, recién se sometieron a la prueba y dieron positivo.

Durante una conferencia de prensa brindada este miércoles, Jacinda Ardern manifestó que “el riesgo para nuestros esfuerzos colectivos para eliminar la COVID-19 es simplemente demasiado grande. No puedo permitir que las ganancias que todos hemos obtenido se desperdicien por procesos que no se respetan”.

Asimismo, la primera ministra aseveró que la situación representa “un fallo inaceptable del sistema. Nunca debería haber sucedido y no puede repetirse” y añadió que en los centros de confinamiento se exige que “no se realicen una sino dos pruebas. No fue así y no hay excusas”.

PUEDES VER: Nueva Zelanda identifica a más de 300 personas que tuvieron contacto con los dos nuevos casos de coronavirus

Ardern también eliminó la exención de la cuarentena por motivos compasivos y anunció el nombramiento del asistente del jefe de Defensa Darryn Webb para que se encargue de la vigilancia de todas las instalaciones de aislamiento ubicadas en la frontera, así como de realizar una auditoría de los protocolos y procedimientos involucrados para que sean implementados en su totalidad.

A raíz de este hecho, el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda ahora está en proceso de rastrear a otras 320 personas que tuvieron contacto con ambas mujeres, incluidos los pasajeros que estaban en el avión donde viajaron y en el mismo centro de aislamiento, para que puedan someterse a las pruebas para detectar el virus.

Por otro lado, este jueves se registró un tercer caso positivo de coronavirus en el país, que se trata de un hombre de 60 años que voló desde la ciudad Lahore, en Pakistán, a través de Doha y Melbourne el pasado 11 de junio.