COVID-19: el riesgo aumenta en el grupo sanguíneo A, mientras que en el O disminuye, según estudio científico

Una estudio científico, publicado en la revista The New England Journal of Medicine (NEJM), concluyó que el grupo sanguíneo A aumenta las posibilidades de adquirir COVID-19; mientras que que el grupo sanguíneo O tiene un menor riesgo, según los datos genéticos revisados por los investigadores.

El estudio reclutó a 1.980 pacientes graves de COVID-19 e incluyó -en el informe final- los datos de 3.815 personas, que pertenecían a 1.610 pacientes infectados por el nuevo coronavirus con insuficiencia respiratoria y 2.205 participantes de control, en hospitales de Italia y España. La investigación pretendió examinar posibles factores genéticos en el desarrollo de la nueva enfermedad.

El grupo de científicos identificó un grupo de genes, el ‘3p21.31′, como un locus susceptible en pacientes de COVID-19 con insuficiencia respiratoria. Además, en el proceso se confirmó que existe una posible participación del sistema de grupo sanguíneo ABO en el desarrollo y adquisición de la enfermedad.

Un estudio europeo determinó una relación entre el tipo de sangre y la COVID-19. Foto: Difusión

“En el metanálisis corregido por edad y sexo, encontramos un mayor riesgo entre las personas con grupo sanguíneo A que entre los pacientes con otros grupos sanguíneos (...) y un efecto protector para el grupo sanguíneo O en comparación con los otros grupos sanguíneos”, se lee en la publicación.

El Ministerio de Ciencia e Innovación de España expresó -en una nota de prensa- que esta investigación ayuda a identificar un nuevo grupo de riesgo con el que se debe tener una mayor cuidado.

“Este estudio demuestra la posibilidad de identificar personas más vulnerables al desarrollo de enfermedad grave con insuficiencia pulmonar por el coronavirus según sus características genéticas, lo que posibilita identificar grupos de riesgo que necesiten una protección especial y diseñar tratamientos personalizados”, indicó la autoridad española.

A finales de marzo, un estudio publicado en el portal MedRvix, realizado en 1775 pacientes de COVID-19, determinó que las personas con sangre tipo A eran más vulnerables a contraer la infección. Mientras que, los contagiados con el tipo de sangre O eran más resistentes a enfermarse y desarrollar un cuadro grave de infección por el nuevo coronavirus.