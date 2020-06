El presidente argentino Alberto Fernández brindó una entrevista en medio de la expansión de la pandemia del coronavirus. Se pronunció sobre la flexibilización, la importancia de la salud por encima de la economía y toda una serie de tópicos.

Varias de sus frases han sido remarcadas por la prensa local este jueves 18 de junio. En Telefe Noticias el mandatario no dio mayores detalles sobre la opción de volver a la fase 1 ante la cantidad de fallecidos por COVID-19 en los últimos días.

“Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían locales de ropa abiertos, abran los locales. Pero estas son las consecuencias”, enfatizó antes de mostrar un gráfico sobre la curva de COVID-19 en Argentina.

Sus palabras las ofreció el miércoles 17 de junio, antes de que Argentina registrara un nuevo récord de víctimas mortales por coronavirus en un día.

"Tengo un compromiso ético y es no abandonarlos. Tengo que cuidar la salud de la gente y cuando veo que las camas se ocupan me preocupo. Presten atención a lo que estamos haciendo porque algo no estamos haciendo bien", subrayó.

Reconoció que Argentina vive un “momento económico traumático”, pero indicó que la prioridad es salvar vidas durante la pandemia. “Más allá de que me digan que soy un facilista y no le presto atención a la economía”.

Este jueves 18 de junio el Ministerio de Salud argentino reportó 43 fallecidos en las últimas 24 horas, un hecho que no se había pronunciado hasta ahora. En total llegan a 929 decesos por la enfermedad COVID-19.

PUEDES VER: Cómo se comporta el sistema inmune ante el coronavirus y cómo podemos cuidarnos

En cuanto a la cantidad de casos positivos se detectaron 1.393, para un acumulado de 35.552. La localidad más afectada de la nación continúa siendo la ciudad de Buenos Aires, con 16.292 infectados en total (522 nuevos).

“El mayor problema del contagio lo tenemos en el AMBA (Gran Buenos Aires). Ahí está concentrado el 95-96 % del problema (...). Es cierto que hay más testeos y más contagios y eso nos preocupa porque está ocurriendo en un momento en el que hay más demanda de camas en hospitales por enfermedades propias del invierno”, dijo Fernández.