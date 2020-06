EE. UU.: joven derriba de un puñetazo a anciana de 92 años que se le cruzó en el camino [VIDEO]

Un indignante caso de maltrato hacia una mujer de la tercera edad se registró a plena luz del día en una calle de Manhattan, en Estados Unidos. Una cámara de seguridad captó el instante en que un joven golpeó a una anciana que se le cruzó en el camino y la dejó tirada en la acera.

La víctima de 92 años caminaba por la acera de una calle cuando en sentido contrario se acercaba un joven, quien sin motivo aparente le propinó un puñete en el cabeza, provocando que se caiga violentamente contra un hidrante de incendio. El hombre volteó atrás para verla, pero siguió como si nada.

Afortunadamente, la anciana solo estuvo un par de horas en el hospital, ya que el golpe que sufrió contra la boca de incendio no fue de gravedad.

“Pensé que me había golpeado con un ladrillo o algo así”, dijo. “Me golpeó en el cuero cabelludo derecho, en el lado derecho de mi cabeza, y por supuesto me caí en la calle. Había un par de mujeres jóvenes allí. Me ayudaron a levantarme”, contó la señora, cuyo nombre prefiere mantenerlo en reserva.

El violento ataque ocurrió el 12 de junio entre las calles 15 y 16 en Manhattan, Nueva York. Gracias a las imágenes difundidas por las redes sociales, la Policía atrapó a Rashid Brimmage, de 31 años, a quien se le acusa por la agresión a la señora y permanece detenido.

Rashid Brimmage fue capturado por la Policía y se le acusa de agresión. Foto: Difusión

La anciana, una maestra jubilada, además de sufrir golpes en la cabeza y el brazo, quedó con un profundo trauma de volver a salir a la calle sola. “Hasta el momento me sentí segura en la ciudad, pero ahora tengo miedo de salir”, contó a CBS.

Las autoridades descubrieron que el acusado tiene denuncias por diferentes delitos como: asalto, resistencia al arresto y abuso sexual. “Que se quede en la cárcel y piense lo que hizo y cómo puede cambiar y ser mejor persona”, finalizó la mujer.