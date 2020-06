A través de un libro todavía no publicado, del exasesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, reseña que el presidente Donald Trump le pidió al Gobierno de China, dirigido Xi Jinping, que lo ayudara a ganar las elecciones del 2020, así lo publicó este miércoles 17 de junio, The Wall Street Journal, The Washington Post The New York Times.

El libro, llamado ‘La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca, Bolton narra que Trump llamó a su homólogo chino y le abordó el tema de las elecciones presidenciales en su país.

“Trump, entonces, de manera sorprendente, dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de EE. UU., aludiendo a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, y rogándole a Xi que se asegurara de que él ganara”, escribió el exasesor de Seguridad Nacional.

“Hizo hincapié en la importancia de los agricultores y el aumento de las compras chinas de soja y trigo para el resultado electoral”, indicó Bolton.

Además, según Bolton, Trump mostró repetidamente su disposición a pasar por alto los abusos contra los derechos de los chinos, y le dijo a Xi que el internamiento masivo de musulmanes uigures era “exactamente lo correcto”.

Tras la denuncia, el Gobierno de Trump alega que el exasesor siguió adelante con el libro antes de que se llevara a cabo un proceso de revisión del texto relacionado con la seguridad nacional, y asegura que la obra “planea difundir información clasificada a su conveniencia para obtener ganancias”.

“Imprimiría las palabras exactas de Trump, pero el proceso de revisión de prepublicación del gobierno ha decidido lo contrario”, indicó Bolton, refiriéndose al requisito de hace meses que le pedía someter su manuscrito a la revisión de las agencias gubernamentales.

“Infringió la ley” al difundir informaciones “muy confidenciales”, dijo Trump al canal conservador Fox News, en unas declaraciones en las que se burló del pasado de su exasesor conocido por sus posturas belicistas.