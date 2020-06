Ante las dificultades económicas que atraviesa Rusia por la pandemia del coronavirus, un político de oposición sugirió vender una de las mayores reliquias de la nación: el cuerpo momificado de Vladimir Lenin, cabeza de la Revolución Rusa de 1917 y líder histórico del comunismo, que hasta ahora es exhibido en un mausoleo ubicado en la Plaza Roja de Moscú.

“Podemos vender la momia de Lenin. Hay compradores: China, Vietnam o cualquier otro país comunista. Lenin está en buena condición, fue momificado hace solo 96 años”, escribió Vladimir Zhirinovsky, el polémico líder del ultranacionalista partido Liberal-Demócrata de Rusia (LDPR), en su cuenta de Twitter.

La iniciativa, que busca paliar los costos contraídos para afrontar la pandemia del coronavirus, aún no tiene mayor respaldo de otras agrupaciones, según refiere Radio Francia Internacional. No obstante, este no es el primer intento de trasladar el cuerpo embalsamado del líder comunista, exhibido en la Plaza Roja desde su muerte en 1924.

El mausoleo en la Plaza Roja donde son exhibidos los restos de Lenin. Foto: ABC.

Por ejemplo, Boris Yeltsin, presidente de Rusia en 1997, sugirió que los restos fuesen enterrados en San Petersburgo, junto a la tumba de la madre de Lenin.

El actual presidente ruso, Vladimir Putin, se ha mostrado reacio a una exhumación del cadáver, “al menos mientras tengamos entre nosotros a mucha gente cuyas vivencias sigan vinculadas de algún modo con los logros del periodo soviético”.

El mantenimiento del cadáver cuesta 198 000 dólares al año. Foto: Sputnik.

El mantenimiento de la momia de Lenin le cuesta al estado ruso unos 13 millones de rublos (198 000 dólares) al año.

Rusia, país que sobrepasa los 552 000 infectados por el nuevo coronavirus, viene realizando las primeras entregas del Avifavir, un medicamento contra dicha enfermedad. Según Kiril Dmítriev, presidente ejecutivo del Fondo de Inversión Directa del país, el 60% de un grupo de 40 pacientes de COVID-19 que tomaron el producto se recuperó a los cinco días.