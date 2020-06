Indignación en Colombia por asesinato de joven estudiante cuyo cuerpo fue hallado en el río Cauca

Daniela Quiñonez, una joven estudiante de Administración de Negocios en la Universidad Eafit de Medellín, quien se encontraba desaparecida desde el pasado sábado 14 de junio, fue hallada muerta la mañana de este martes en el río Cauca, a la altura del corregimiento de Puente Iglesias (Fredonia, Antioquia), Colombia.

Antes de su desaparición, la joven de 23 años, asistió a una reunión con algunos amigos cerca del municipio de Marmato. En el lugar fue vista en compañía de un hombre y desde ese momento se perdió rastro de ella, según informó el medio Caracol.

Algunas versiones señalan que, un poco más de las 3 de la mañana, la joven quiso irse y uno de los hombres que estuvo en la celebración se ofreció a llevarla en moto hasta su casa, a donde nunca llegó. Tras la ausencia prolongada de la joven, su familia denunció la desaparición el domingo y la Sijín inició con las investigaciones que indicaron que la mujer habría sido asesinada y arrojada al río Cauca, el cual queda a escasos metros de la cabecera del municipio.

La joven de 23 años, asistió a una reunión con algunos amigos cerca del municipio de Marmato. (Foto: Caracol)

Al lugar llegaron bomberos y rescataron el cuerpo de las aguas. Luego lo entregaron a la Policía de ese departamento, que ya lo envió a Medicina Legal para los peritajes que determinarán si la joven fue abusada o no antes de ser arrojada al río.

Durante la fiesta, la joven fue vista en compañía de un hombre y desde ese momento se perdió rastro de ella. (Foto: Caracol)

“Ella no se merecía esto, ninguna mujer lo merece, por eso lo único que esperamos es que se haga justicia”, comentó la amiga de esta familia. Hasta el momento, no se sabe mucho sobre el hombre con quien se le vio por última vez. Pobladores indicaron que se trata de un joven conocido en el municipio, sin antecedentes de ningún tipo.

Además, actualmente no tiene ningún proceso vigente, pues no fue capturado en flagrancia, por lo que se debe hacer una investigación previa que justifique una orden de arresto. La Universidad Eafit lamentó lo ocurrido a la joven estudiante. “En medio de este momento de dolor, hacemos un llamado urgente para no desfallecer en el deber de construir una sociedad en la que se privilegie el respeto por la vida de nuestras jóvenes mujeres”, expresó la institución.

En el Congreso han causado mucha indignación los hechos de violencia que se han conocido en los últimos días en contra de algunas mujeres en varias regiones del país. El Senado de la República ha planteado la necesidad de que el delito de feminicidio sea sancionado con la prisión perpetua, como se pretende hacer con los violadores de niños.

Si usted ha sido o conoce a alguien afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).