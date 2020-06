Los milagros existen sobre todo en épocas de coronavirus. Una niña de 5 años que fue diagnosticada con la enfermedad de Kawasaki y COVID-19 se convirtió en la primera pequeña en superar ambas enfermedades en Argentina.

La menor identificada como Renata, residente de Bilinghurst, comenzó a tener síntomas de la enfermedad el pasado 6 de mayo. Inició con dolor en el cuerpo, fiebre que llegaba hasta los 41 grados y problemas para caminar, según informó Clarín.

Su madre Melina Tarantino la trasladó inmediatamente a un centro médico donde le realizaron algunos exámenes. “Le sacaron sangre y no me dieron ningún diagnóstico en particular”, explicó la mamá en diálogo con Crónica. Sin embargo, la temperatura no le bajaba y volvió a llevarla al centro de salud. Allí le dijeron que podría ser una infección urinaria.

Renata logró superar la COVID-19 y síndrome de de Kawasaki el pasado 9 de junio. (Foto: Clarín)

Renata presentaba inflamación en los ganglios, manos, estómago, pies, por lo que su madre la trasladó a otro hospital para tener un diagnóstico diferente. Los médicos le dijeron que podría ser una apendicitis. Pese a que la situación de la niña empeoraba, los especialistas decidieron darle de alta. La madre no se quedó conforme ante el grave estado de salud de su hija y la trasladó al Hospital Gutiérrez, donde le hicieron el hisopado a las dos para ver si se habían contagiado de coronavirus.

“Nos quedamos 15 días aisladas. A mi hija la revisaron, le sacaron sangre y salió que tenía neumonía y una infección”, continuó la mujer. Pero el panorama cambió entre el 20 y 21 de mayo cuando en el centro de salud le dieron unos particulares resultados.

“Mi hija dio positivo por coronavirus, salió que también tenía el síndrome de Kawasaki y a mí el test de COVID-19 me dio negativo”, aclaró la mamá. Fue allí que le dijeron que su hija era el primer caso en Argentina en padecer las dos enfermedades al mismo tiempo.

Pese a la complicada situación de la niña, Renata logró superar el virus el pasado 9 de junio. “Se le escamaron las manos y pies, está con una aspirina todas las mañanas y el tratamiento va a seguir, pero salió dentro de todo bien”, afirmó la mamá sobre las marcas que le dejó la peculiar enfermedad a su pequeña.

“Ella es Renata, tiene 5 añitos y es una guerrera, ¡la nena más fuerte y valiente! Venció a la #COVID19 Argentina junto con el #sindromedekawasaki es el 1° caso en ARGENTINA. Quiero dar a conocer sus síntomas para ayudar e informar”, posteó Melina en redes sociales.