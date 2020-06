Bolivia: lugareños agreden a médicos de hospital y los acusan de “inventar el coronavirus” [VIDEO]

Un grupo de habitantes de la localidad de Patacamaya, en La Paz (Bolivia), rodearon el hospital local y lanzaron agresiones y amenazas contra los profesionales médicos, a quienes acusaban de “inventar el coronavirus” y exigían que abandonaran el poblado.

Imágenes registradas por el personal del nosocomio muestran a un grupo importante de personas apostado en las puertas del establecimiento de salud, lanzando gritos como: “¡Se tienen que ir!” Los galenos incluso señalaron que una de sus colegas estuvo a punto de ser apedreada por la turba.

“Vino una gran cantidad de personas que argüían ser de Patacamaya, diciendo que el hospital está inventando el coronavirus, y que prácticamente nosotros estamos creando los casos y que deberíamos irnos del lugar”, manifestó José Marcelo Huayta, director del centro médico, en declaraciones al canal ATB de Bolivia.

Según relató el médico, los lugareños acusaban al centro médico de estar “en confabulación con el Gobierno central” para crear “una gran mentira”. Estos sujetos, agregó, también agredieron al personal y destrozaron las rejas en su intento por ingresar.

“Esta es la segunda vez que pasa esto. Yo temo más que todo por mi personal. Si en un momento esta población quiere destrozar su propio hospital, mucho no podrá hacer, pero si me preocupa el personal de salud. Por otro lado, preocupa que la población no quiera cuidarse”, indicó el director del nosocomio.

Bolivia registra 19 703 infectados y 632 fallecidos por el nuevo coronavirus. En el país altiplánico se ha desatado recientemente la venta ilegal de plasma hiperinmune para tratar la enfermedad.