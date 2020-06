El Gobierno de Nueva Zelanda emprendió una llamativa campaña de educación sexual para niños, en la que participan dos actores de la industria del porno. La misma que tiene el objetivo de concientizar sobre los menores que consumen contenido para adultos en internet.

Según reveló el sitio Stuff, la serie de anuncios Keep It Real Online trata sobre la intimidación en la red, el contenido inapropiado y la pornografía. Además, pretende alentar a los padres a hablar con sus hijos y hacerles entender que el porno no refleja la realidad; así como sugerir el diálogo acerca del consentimiento sexual y el respeto en una relación de pareja.

En las imágenes, Sue y Derek aparecen desnudos en la entrada de una casa y le piden a Sandra, una madre de familia interpretada por la comediante neozelandesa Justine Smith, que converse con su hijo Matty porque este los “acaba de buscar en línea”.

Luego la pareja porno le indica a la mujer que su pequeño los observa en internet constantemente, “en su computadora portátil, iPad, Playstation, su celular, proyector de televisión inteligente”.

“Por lo general, actuamos para adultos, pero su hijo es solo un niño, quizás no sepa realmente cómo funcionan las relaciones. Ni siquiera hablamos sobre el consentimiento, ¿verdad? Simplemente lo hacemos”, dice Sue, la actriz porno, a Sandra. “Y nunca actuaría así en la vida real”, añade Derek.

Posteriormente, el menor aparece sosteniendo su computadora portátil y, desconcertado por lo que miraba en ese instante, deja caer su plato de comida. “Está bien, Matty, parece que es hora de hablar sobre la diferencia de lo que ves en línea y las relaciones de la vida real”, le indica su madre.

La plataforma web Keep It Real Online también brinda a los padres algunas herramientas y consejos extras sobre cómo iniciar las pláticas con sus hijos sobre temas sensibles al que puedan estar expuestos navegando en la red.