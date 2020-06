Chile descubre más de 31.400 casos positivos de COVID-19 omitidos de las cifras oficiales

El Ministerio de Salud de Chile, liderado ahora por Enrique Paris, informó este martes que, durante la revisión de las bases de datos con las cifras de contagios de COVID-19 que se vienen registrando desde la llegada de la pandemia al país, se halló la omisión de más de 31.000 casos positivos.

En la sesión informativa sobre el balance diario del coronavirus, Rafael Araos, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, reveló que no fueron incluidas 31.412 personas con diagnóstico positivo porque no habían sido notificadas o su estado no fue actualizado de sospechoso a confirmado.

Jefe de Epidemiología Minsal @rafaaraos:



"El grupo de personas no notificadas, constituyen casos con COVID-19 es de 31.412 durante todo el periodo pandémico y serán incorporados mañana y en el próximo informe epidemiológico". pic.twitter.com/WsRfAUeUgx — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 16, 2020

Araos indicó que este grupo de pacientes serán incorporados a las cifras oficiales este miércoles y prometió que en los próximos informes epidemiológicos “informaremos el detalle del lugar y del tiempo, dependiendo de la disponibilidad de la información”.

“Trabajando junto con la red de laboratorios de todo país, que son más de 80, hemos logrado consolidar una base de datos para tener otra fuente que nos permite buscar o intentar encontrar aquellas personas que teniendo un examen positivo no habían sido incluidas en nuestra base de datos”, aseguró Araos.

Según el reporte diario de este martes, Chile ha registrado 5.013 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, elevando la cifra total a 184,449 contagios, mientras que el número de fallecidos por la enfermedad se ha incrementado a 3,383.

Subsec @pdazan | Balance diario #COVID_19



🔸 5.013 casos nuevos

🔸 4.498 con síntomas

🔸 515 asintomáticos

🔸 184.449 casos totales

🔸 21 fallecidos (3.383 en total)

🔸 377 ventiladores mecánicos disponibles pic.twitter.com/0jwzpv7JRz — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 16, 2020

No obstante, después de la actualización del conteo oficial, donde se sumarán los resultados de las más de 31.000 personas que dieron positivo en los exámenes de PCR (hisopado) y no fueron incluidas en el informe, la cifra final ascenderá a 215.861.

Ante esta situación, el ministro Paris exhortó a los colaboradores de la red integral de salud “un esfuerzo adicional” por notificar a los pacientes y actualizar sus estados en la plataforma Epivigila, un sistema utilizado por el gobierno para “la vigilancia de enfermedades trasmisibles”.

Por su parte, Ximena Aguilera, integrante del Consejo Asesor COVID-19, resaltó que “una mayor transparencia contribuye a aumentar la confianza en la autoridad sanitaria y eso ayudará a que las personas sigan con más confianza las recomendaciones emanadas desde la autoridad”.