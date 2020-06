Los hospitales en Bolivia están comenzando a saturarse ante el incremento en el número de casos positivos de coronavirus. En el último lunes, se reportó que seis personas con síntomas de COVID-19 fallecieron en las calles o en la puerta de los centros de salud sin haber recibido atención.

De acuerdo al portal Worldometers, en Bolivia se han contabilizado 19.073 casos de coronavirus, mientras que 632 personas han fallecido a causa de la enfermedad provocada por el virus.

A través de la página Periodistas Somos Todos, una mujer boliviana pide que la ayuden con la atención de su esposo, un paciente renal que dio positivo a COVID-19.

Explicó que se encontraba trasladándose de emergencia en emergencia durante los últimos tres días solicitando que su esposo sea atendido. “Me encuentro peregrinando en los hospitales por mi esposo, un paciente renal que empezó a convulsionar y dio positivo a la COVID-19”, dijo entre lágrimas.

“Por favor quiero que me ayuden. Hay otras personas que están sufriendo lo mismo que yo. He tenido que recurrir a este medio porque no somos escuchados, no nos atienden en los hospitales”, dice la mujer en el video difundido el pasado viernes.

Dijo que había gastado todo el dinero que tenía en exámenes para laboratorio de su familiar. “M dijeron que tenían terapia (...) me botaron como un perro, sacaron a mi esposo en una silla de ruedas y nos dijeron váyanse, no nos dieron solución”, describió.

La mujer, visiblemente afectada, exigió a las autoridades prestar mayor atención a lo que sucede dentro de los centros de salud del vecino país.

Más de 19.000 personas han dado positivo a COVID-19 en Bolivia. Foto: Aizar RALDES / AFP.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “consternación” por los fallecimientos producidos en la vía pública en el marco de la pandemia. En tanto, reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno interino de Jeanine Áñez.