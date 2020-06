Argentina: anciano asegura que fue agredido por no llevar mascarilla

En la ciudad de La Plata, Argentina, y en medio de la pandemia por el coronavirus, un anciano jubilado fue agredido brutalmente, debido a que no estaba llevando su mascarilla.

El hecho sucedió cuando se encontraba manejando su vehículo y, en una entrevista que brindó para el portal Crónica, aseveró que “pasó hace diez o 15 días”. El hombre mencionó que no llevaba el barbijo y estaba en búsqueda de uno.

El agredido afirmó que estacionó su camioneta y el conductor del auto que iba delante de él se bajó con la intención de amenazarlo y atacarlo, por lo que el anciano decidió grabarlo con su celular. “Estaba con la ventanilla baja. Iba grabándolo y vino directamente a pegarme. Le pregunté qué le estaba molestando, porque estaba en mi coche y solo”, subrayó.

“No sabía que iba a venir con ese grado de locura a pegarme. También empezó a golpear la camioneta”, expresó.

Asimismo, el anciano manifestó que tiene problemas para conciliar el sueño por las noches desde aquella vez que fue atacado por el chofer. “Cuando me acuesto y estoy en mi casa, me cuesta dormir, porque me viene continuamente la imagen de esa persona golpeándome”, explica.

Cabe indicar que la cantidad de muertos por coronavirus en Argentina, hasta este martes 16 de abril, aumentó a 854; mientras que la cifra de infectados por esta enfermedad subió a 32.772.