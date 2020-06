Argentina: por videollamada, jueza le otorga a pareja la adopción de cinco hermanos [VIDEO]

A través de una videollamada ante la cuarentena por la COVID-19, una pareja oyó lo que ansiaba escuchar hace casi dos años: el ser padres de cinco niños en Argentina.

Una jueza les otorgó a Matías y Mariana Cifuentes la adopción plena de cinco hermanos que habían quedado en la orfandad. “La verdad es que como adultos ya sabíamos que se iba a dar en algún momento, pero para los chicos fue sumamente importante, les dio la seguridad de pertenecer”, contaron los agradecidos esposos.

“Queremos saber por qué se armó el Zoom”, preguntó uno de los chicos. “¿Se va a firmar la sentencia, la adopción?”, indaga otro. ”Qué emoción”, se escucha decir a la mamá. Los muchachos sentían temor que no les otorguen la custodia a sus padres adoptivos debido a que ya habían pasado por tres hogares diferentes. Sin embargo, cuando la jueza Agustina Díaz Cordero les dijo que se había firmado, que ya eran “Cifuentes”, gritaron de emoción y se quedaron mucho más tranquilos.

En una entrevista a TN, Matías y Mariana junto a dos de sus hijos más pequeños confesaron que pasaron por muchos cuadros de incertidumbre hasta que finalmente firmaron los documentos de la adopción. Los menores aseguraron que deseaban formar parte de la familia Cifuentes después de pasar por varias situaciones difíciles. “Atilio Álvarez, (el defensor de Menores) nos dijo que no faltaba nada para que oficialmente fuéramos todos Cifuentes ante la ley”, contó muy emocionado uno de los niños.

Los amorosos padres dijeron que vivieron durante 18 años sin hijos y nunca habían sido tan felices. (Foto: TN)

El más pequeño de la casa acotó que “la familia se fue creando entre todos y que —con la sentencia— dieron un paso más adelante”. Los amorosos padres dijeron que vivieron durante 18 años sin hijos y nunca habían sido tan felices. Las chicas más grandes tienen 16 y 13 años y los tres más chicos 11, 9 y 8 años.

“En un primer momento, cuando me enteré de que eran cinco, me quedé medio duro. Me tomó por sorpresa porque yo pensaba que iban a ser dos. Me decía ‘no es para nosotros’. Mariana, en cambio, recuerdo que sonrió cuando supo que eran cinco. Después, al llegar a casa no podíamos parar de pensar que si no aceptábamos a todos los iban a separar. No teníamos el sí seguro, pero sabíamos que no era un no. Por dentro pensábamos que si no lo hacíamos nos íbamos a arrepentir toda la vida y dijimos sí a ciegas”, aseveró el emocionado padre.

Una jueza les otorgó a Matías y Mariana Cifuentes la adopción plena de cinco hermanos. (Foto: TN)

Matías se dedica a la música y Mariana es diseñadora. En el 2010 ella quedó embarazada y no llegó a término, y a partir de ahí pensaron en hacer algún tratamiento, pero nunca desecharon la idea de adoptar a un niño.