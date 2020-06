Un sacerdote de México, en medio de la pandemia por el coronavirus, se manifestó en contra de las autoridades por mantener cerradas las iglesias para evitar el contagio de esta enfermedad.

El religioso, identificado como Juvenal Aponte Gonzáles, se pronunció a través de redes sociales e indicó que el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, es un “chismoso” por las estimaciones que brindó sobre el pico y descenso de la curva de la COVID-19.

Además, enfatizó a través del video que no acatará la medida del cierre de la parroquia donde hace ceremonias, San Pablo de Apóstol. Incluso aseveró que, en caso las autoridades vayan hasta el templo religioso y le coloquen cintas para cerrarla, él las quitará para volver a abrir el centro.

“No voy a cerrar a menos que venga el gobierno y me cierre la puerta, y si me cierra la abro otra vez; si le ponen esos cinturones, esos plásticos los rompo y abro, porque aquí no vamos a obedecer al hombre, vamos a obedecer a Dios”, expresó Juvenal Aponte Gonzáles.

Asimismo, el sacerdote afirmó que Hugo López Gatell no es profeta para que pueda decir que “se van a morir 30,000 personas y tal van a bajar. Eso solamente Dios lo sabe”.

El hombre también mencionó que seguirá dedicándose a su labor religiosa a pesar que su mamá le pidió que ya no lo haga por la cantidad de muertos que hay por el coronavirus. “Dios me dijo que la voy a pasar tranquilo. Tuve una visión donde el señor me afirmó: ‘Tú no te preocupes’”, subrayó.