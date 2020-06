Boxeadora estadounidense da positivo en control antidoping por tener sexo sin protección

La boxeadora Ginny Fuchs, seleccionada olímpica de Estados Unidos, dio doping positivo por tener sexo sin protección con su novio; sin embargo, no recibirá sanción por parte de la Agencia Antidopaje del país norteamericano (USADA).

Según informó el portal TMZ, la atleta se enteró de los resultados en marzo, pero la USADA empezó una investigación luego de la declaración expuesta por Fuchs, quien responsabilizaba a su pareja por las conclusiones de los exámenes que le practicó la organización sin fines de lucro.

Tras finalizar las pesquisas del caso, se determinó que el novio de la deportista de contacto estaba ingiriendo dosis terapéuticas de letrozol y GW1516. También consumía pequeñas cantidades de metabolito de letrozol.

“Los metabolitos GW1516 detectados en su muestra fueron consistentes con la exposición reciente a las sustancias por transmisión sexual”, determinó la investigación de la USADA.

Asimismo, la agencia estadounidense exoneró de la acusación de dopaje a la boxeadora, que pertenece a la categoría peso mosca y de 32 años. Además, tiene aspiraciones de llevarse la medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“No tenía idea de que podría contaminarme a través del contacto íntimo. Y acabo de aprender una lección sobre esto ahora y quiero que otros atletas aprendan de mi error”, contó Fuchs al medio local.

La deportista se pronunció a través de su cuenta de Twitter. “Me siento aliviada de que una vez que USADA completó una investigación exhaustiva, descubrieron que mi caso era único y, por lo tanto, me dieron una decisión de No Fault, lo que me permitió regresar a la competencia”.

“Esta ha sido una gran lección para mí y ahora que terminó, estoy totalmente concentrada en prepararme para Tokio”, concluyó.