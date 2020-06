Argentina: ancianas fueron halladas en deplorable estado, una de ellas había fallecido hace dos días

El hallazgo de dos ancianas en deplorable estado de salud ha conmocionado a la población de Pocito en Argentina. Las mujeres de 90 y 92 años vivían en completo abandono debido a que no tenían familiares que velaran por su bienestar.

Rosario Felisa Riveros y su hermana Clemira Riveros fueron encontradas en el piso de la cocina. Una de las ancianas había fallecido desde hace dos días y la otra, pese a que aún respiraba, se encontraba en delicado estado de salud.

Una vecina que usualmente las visitaba para darles la medicina no las veía por varios días. Cuando Mercedes Lucero fue a ver qué pasaba en la casa de las ancianas en el llamado callejón Los Mandarinos, al oeste de calle Meglioli, descubrió que la puerta estaba trabada. Eso le preocupó más porque Rosario y Clemira nunca salían.

(Foto: Tiempo de San Juan)

Este lunes, Lucero empujó la puerta y halló la terrible escena. Clemira estaba al lado de la entrada, en el suelo, deshidratada, apenas respirando y tiritando de frío. Lucero caminó a buscar a la otra anciana y la encontró en el suelo de la cocina, ya sin signos vitales. Ambas semidesnudas, pues no tenían ropa de la cintura para abajo, según informó Tiempo de San Juan.

(Foto: Tiempo de San Juan)

Tras ver el lamentable cuadro, la mujer llamó a la Policía de la Subcomisaría Ansilta, quienes recogieron a la veterana dama y la colocaron sobre su cama. Sin embargo, nada pudieron hacer con la hermana, quien ya había perecido. Durante las investigaciones policiales, se conoció que ambas ancianas vivían solas y nunca tuvieron descendencia. Su única compañía era un hermano mayor, quien murió hace más de una década.

(Foto: Tiempo de San Juan)

“El hermano mayor murió hace 11 años y las dos viejitas quedaron solas”, contó Alfonso Widmer, el vecino, que aseguró que cuando podía las llevaba a un médico.

(Foto: Tiempo de San Juan)

Marisa Paten, una de las sobrinas de las longevas mujeres contó: “Yo venía de vez en cuando a bañarlas o trataba de ayudarlas. Pero quedamos impedidos de verlas con la cuarentena. Hice gestiones para que las internaran en un geriátrico, pero un médico vino a la casa, las vio y dijo que no era necesario. Me aclaró que si la sacaban, iba a ser peor para ellas. También me comuniqué al municipio, pero no tenían personal para venir a verlas”.

Las autoridades creen que el propio estado de abandono hizo que las mujeres no se alimentaran bien y que su salud se viera afectada. Y como vivían encerradas, no pudieron ser auxiliadas a tiempo. En el lugar no encontraron rastros de violencia u otro indicio que haga sospechar de un robo o un ataque contra las dos hermanas. Fuentes del caso señalaron que Clemira quedó internada en el Hospital Marcial Quiroga, con signos de deshidratación.