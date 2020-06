Una enfermera que ha trabajado por más de 40 años en hospitales del Reino Unido reveló que una pareja casada que esperaba tener hijos no se dio cuenta que necesitaba tener relaciones sexuales para concebir. Rachael Hearson, de 59 años, trabajó toda su vida como sanitaria del Servicio Nacional de Salud (NHS – por sus siglas en inglés) y reveló en un libro biográfico toda su experiencia en el rubro de la salud.

“Habían estado casados ​​durante algunos años, pero los chicos no habían llegado a dormir juntos”, reveló la enfermera en una entrevista ofrecida a The Mirror. Fue entonces que el médico general dedujo que no sabían cómo hacer bebés. “Era mi trabajo asegurarme de que lo hicieran”, complementó.

“Realmente pensaban que los bebés llegaban como resultado de simplemente ‘casarse’ y no tenían idea. Enseñar a alguien sobre sexo es una gran responsabilidad. Pero en un par de visitas, la pareja no logró avanzar más allá de tomarse de las manos”, reforzó Hearson. El sexo es un tema predominante en el trabajo de Rachael, como señala: “los bebés son la consecuencia natural después de todo, ¡así que es muy obvio que el sexo surgiría!”.

Durante sus años de trabajo en salud, Rachael aprendió a tomar todo tipo de escenarios absurdos y surrealistas con calma. (Foto: Mirror)

Durante sus años de trabajo en el sector salud, Rachael aprendió a tomar todo tipo de escenarios absurdos y surrealistas con calma. Una vez, soportó extrañamente ser testigo de un papá de más de 20 años masturbándose en un sofá mientras hablaba con su novia sobre un curso de delincuentes sexuales que ambos estaban emprendiendo.

“Su novio era un delincuente y estaba haciendo el curso de pareja”, explicó Rachael. Estaba conversando con la muchacha durante un chequeo de rutina a su bebé. La joven dio a conocer que su novio era un violador. Estaba hablando con la mujer cuando noto un movimiento, una acción rítmica inconfundible de la muñeca”.

Hearson explicó que él no era consciente de lo que estaba haciendo y que simplemente continuó como si las dos mujeres no estuvieran ahí junto a él. Otro extraño caso que le tocó presenciar fue cuando visitó a un bebé en un burdel. La madre trabajaba como prostituta. “Fue una visita de rutina. El pequeño de 18 meses tenía una revista pornográfica entre sus manos la cual hojeaba como si fuera un libro educativo".

En su nuevo libro, Manejar con cuidado: Confesiones de un visitante de salud del NHS, Rachael comparte historias conmovedoras, extrañas e hilarantes de su tiempo visitando familias y enseñando atención médica.