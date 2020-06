Abuela dio a luz a sus nietos: se ofreció como vientre de alquiler para su hija con cáncer

Sheila Gump, una mujer de Illinois (Estados Unidos), se ofreció para servir como el vientre de alquiler de su propia hija, Micaela, quien había quedado infértil debido al tratamiento al que se sometió para vencer al cáncer. La señora consiguió dar a luz a dos gemelos saludables.

Micaela Gump-Johnson tenía 23 años y un hijo de tres años cuando acudió al médico por lo que parecía ser una candidiasis. Ella relató quedar “devastada” al enterarse que tenía cáncer cervical, sintiéndose aún peor al saber que los tratamientos que debía recibir (histerectomía, quimioterapia, radiación) la dejarían sin posibilidad de tener más hijos.

No obstante, ella decidió crear embriones para tener hijos a través de un vientre de alquiler, aunque preocupada por no conocer a alguien que pudiese ofrecerse para dicha misión. En ese momento, su madre, entonces con 42 años, dijo: “Si se me permite hacerlo, lo haré”.

Tres meses después, Micaela quedó libre del cáncer. Posteriormente, los médicos permitieron que su progenitora llevara a sus hijos en su vientre y realizaron la implantación. La prueba de embarazo dio positivo y Sheila tuvo un embarazo tranquilo.

Los meses pasaron y la barriga de la abuela crecía para asombro de propios y extraños. A las 37 semanas de gestación y mediante una cesárea, Sheila dio a luz a un varón, Logan, y a una niña, McKinley. “La amo tanto. Se dejó cortar para que pudiera tener a estos hermosos bebés. Jamás podré devolverle el favor”, señaló Micaela, natural de Estados Unidos.

Hoy, ambos niños tienen 14 meses y están bajo el cuidado de su madre, quien promete decirles que su abuela es “una superheroína, solo que sin capa”.

