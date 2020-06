México: médicos niegan atención a anciano al no tener 350 pesos para consulta y fallece en su casa

Un adulto mayor murió la mañana del jueves 11 de junio tras negársele la asistencia en un centro de la Cruz Roja de Veracruz (México) por no tener dinero para pagar la consulta.

El hombre identificado como Jorge Salgado Chávez, de 68 años, acudió a la Delegación Veracruz por un dolor en el estómago. Sin embargo, al ser una persona de escasos recursos y no contar con 350 pesos (15,76 dólares) para la consulta, le fue rechazado el servicio.

De acuerdo con el reporte, el adulto mayor murió minutos más tarde, cuando regresaba a su casa ubicada en la comunidad La Aguada, municipio de Alvarado, informó El Heraldo de México.

Los familiares del hombre llegaron hasta la institución a bordo de un taxi, cerca de las 11:30 de la mañana, y un guardia y un paramédico de la Cruz Roja los detuvieron y les indicaron que "debían pagar primero en la ventanilla".

Representantes de la Cruz Roja Mexicana con delegación en Veracruz no ha emitido un comunicado sobre el hecho. (Foto: El Heraldo)

Los familiares del adulto mayor no contaban con el dinero en el momento. Los medios indican que al no aguantar más, el señor se desmayó en el lugar sin que recibiera ningún tipo de auxilio del personal de la Cruz Roja. Aunque la familia pidió comprensión a los paramédicos y al personal del lugar para conseguir el dinero mientras atendían al hombre, los trabajadores les pidieron retirarse si no tenían recursos para pagar por adelantado.

Ante la negativa para recibirlo, la familia del sexagenario sacó a rastras al hombre y lo volvió a subir al taxi, buscando otro lugar donde pudieran atenderlo, sin embargo, murió en el camino a su casa. Representantes de la Cruz Roja mexicana con delegación en Veracruz no han emitido un comunicado sobre el hecho y han mantenido hermetismo total. Se espera la investigación de las autoridades en torno al caso que fue difundido en redes sociales.