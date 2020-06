Argentina: padre recorre 400 kilómetros a pie para exigir justicia por la muerte de su hijo [VIDEO]

Un padre que perdió a su hijo en un accidente automovilístico en 2017, se enfrascó en una larga caminata desde Santa Clara del Mar hasta la Casa Rosada en Argentina, para exigir que el imputado vaya preso, luego que la Justicia liberó al asesino

Martín Ovejero murió atropellado el 27 de julio de 2017 cuando tenía 22 años por un conductor identificado como Pablo Sebastián Pérez, que manejaba su auto a unos 180 km/h en una rotonda del segundo ingreso a Santa Clara del Mar.

Por tal motivo, el consternado padre, Guillermo Ovejero comenzó su recorrido de 400 kilómetros a pie el martes 9 de junio con el objetivo de llegar a la sede del Poder Ejecutivo para que el presidente se entere de cómo actuó la Justicia con la muerte de su hijo.

“Ya no es solo por nosotros, sino también es por los demás. No se puede vivir así, yo no puedo seguir adelante con mi vida. Tengo la esperanza de que me abran la puerta de Casa de Gobierno y contar la barbaridad que pasó. Ya llamé y envié mi texto diciendo que el 9 de junio estoy saliendo para allá por un escándalo judicial”, sostuvo el padre a la Crónica.

El acusado, Pablo Sebastián Pérez nunca estuvo preso ni pisó una cárcel, simplemente pagó una fianza y quedó en libertad. La Justicia de Argentina lo condenó a una pena de dos años y 10 meses tras ser calificado como un simple accidente de tránsito.

El padre anunció su recorrido de 400 kilómetros desde Santa Clara hasta la Casa Rosada. Fuente: Redes sociales

“Estoy yendo con mi equipo de alimentos, una carpa, lo mínimo y básico. Y una vez que llegue, simplemente quisiera que me escuchen no desde un punto de vista judicial, sino que sepan realmente lo que pasó y cómo actúa la Justicia”, contó el hombre que lleva dos días caminando sin renunciar a sus objetivos.