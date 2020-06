Ecuador: en bicicleta y con pizarra, maestra acude a casa de estudiantes para dar clases ante falta de internet

Con amor y mucho esmero, todas las tardes una profesora se sube a su bicicleta y con pizarra en mano recorre varios barrios del cantón Playas en Guayas (Ecuador) con la única finalidad de ir casa por casa para dar lecciones a sus estudiantes de escasos recursos que no pueden acceder a las clases online ante la falta de Internet.

Carolina Espinoza, es la maestra de 40 años, que dedica tiempo para que sus alumnos no se queden sin recibir sus clases. La maestra vio que muchos de los estudiantes de la escuela Juan Bautista Yagual tenían inconvenientes para conectarse al Internet, por lo que ideó un plan con el que busca que los escolares aprendan a pesar de las limitaciones en sus hogares y evitar así que se retrasen en sus estudios, informó El Telégrafo.

“Cuando veo el monitor noto que tengo 30 estudiantes y son 45... me faltan 15, entonces, por esos 15 salgo a entregar (las fichas) con mi pizarra pequeñita a explicarles. Si no se ha conectado es porque no tiene Internet o no tiene computadora. Acá en Playas la necesidad es terrible. A veces hay un celular para los cuatro hijos que estudian y en unas ocasiones coinciden los horarios de estudio”, comentó Carolina.

Carolina ideó un plan con el que busca que los escolares aprendan a pesar de las limitaciones en sus hogares. (Foto: El Telégrafo)

“La sonrisa de ellos me motivó. Ellos me agradecen. Me dicen que me quieren, que me aman... me quieren abraza, pero les digo que no porque tenemos que cuidarnos, pero yo sé que me quieren. ‘Nadie hace lo que usted hace por nosotros’ me dicen”, continuó la docente con voz entrecortada.

Carolina señaló que "de esta forma, demuestra que su vocación va por encima de las adversidades". (Foto: El Telégrafo)

Carolina visita a sus estudiantes una vez por semana para entregarles el folleto y explicarles la clase. Si no alcanza a hacerlo el día que ha destinado para ello, acude al siguiente día. Las clases las imparte siguiendo los protocolos sanitarios. Al llegar a la vivienda de sus estudiantes, mantiene la debida distancia. Si el menor no cuenta con mascarilla, ella le da una confeccionada por sus manos.

Aunque su esposo le dice que no se arriesgue, pues al ir en bicicleta puede ser víctima de algún accidente de tránsito, ella se mantiene firme ‘conduciendo’ a los niños por un mejor futuro con educación. La estrategia de la docente ha sido resaltada por el Ministerio de Educación. Carolina señaló que “de esta forma, demuestra que su vocación va por encima de las adversidades”.