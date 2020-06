Chile: familia de hombre que murió de COVID-19 denunció discriminación en hospital por tener síndrome de Down

La familia de un hombre que falleció el pasado 27 de mayo a causa de la COVID-19, denunciaron al Hospital Félix Bulnes en Santiago (Chile) por presunta negligencia médica y discriminación. Según los familiares, los médicos lo dejaron varios días sentado en una silla de ruedas pese a su delicado estado de salud porque “no era una prioridad” al tener síndrome de Down.

Óscar Walter Díaz, de 38 años, llegó al centro de salud el 22 de mayo tras presentar síntomas graves del coronavirus. Luego de realizarse las pruebas del hisopado, los médicos confirmaron que estaba infectado por el virus. Sin embargo, en lugar de brindarle atención oportuna para salvar su vida, lo dejaron en la silla lo que causó que su estado se agravara.

Al sexto día de espera, los galenos encontraron una cama para su hospitalización, pero al no tener una oportuna atención desde un inicio, el paciente falleció, según Meganoticias. La hermana de Óscar, quien lo acompaño durante su estadía en el hospital contó que su familiar vivió una terrible pesadilla desde que pisó el nosocomio.

Directivos del hospital lamentaron la muerte de Óscar Walter y aclararon que le otorgaron todas las prestaciones asistenciales requeridas. (Foto: Meganoticias)

“Verlo morir por falta de atención médica es una imagen que jamás podré borrar de mi memoria”. Luego de presentar la denuncia, la Fundación Down Up envió una carta al director del centro de salud en el que expresaba su pesar por la muerte de Óscar asegurando que no es el único caso de discriminación que existe durante la pandemia a personas en situación de discapacidad.

Los representantes de la fundación hicieron un llamado al Gobierno chileno para que se cumplan los derechos de este sector de la población. Ellos deben ser atendidos como cualquier otro civil que requiere cuidados médicos en medio de la pandemia.

Momentos más tarde, directivos del Hospital Félix Bulnes emitieron un comunicado donde lamentaron la muerte de Óscar Luis Walter Díaz. Aclararon que al paciente le otorgaron todas las prestaciones asistenciales requeridas. No obstante, adelantaron que iniciarán una auditoria interna para esclarecer lo que ocurrió con el paciente e investigar si existió o no un caso de discriminación, tal como denuncia la familia.