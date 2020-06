Fiorella Azaña / José Alván

En Lurín hay un terreno al aire libre que se ha convertido en un albergue donde habitan más de 25 perros que fueron recogidos en situaciones de abandono y maltrato, pero que ahora encontraron un hogar donde no existe más dolor. El lugar aún falta terminar de construirse y necesita un techo para esta temporada de invierno.

El refugio tiene una página llamada “Amigos Animalistas Perú”, donde la cantante Yolanda Medina es una de las almas solidarias que apoya esta noble causa que trata de evitar que más perritos pasen la noche a la intemperie con hambre y mucho frio.

Sin embargo, el confinamiento de las personas por la pandemia del coronavirus ha suspendido todo tipo de actividades artísticas, por ende, Medina ha paralizado sus eventos y no puede ayudar como lo hacía antes.

“Estamos pasando por un momento difícil, pero hay que sentir empatía no solo por las personas, sino también por los animalitos que ya han pasado por mucho y que nos necesitan”, expresó Yolanda, una de las voces de la agrupación Alma Bella.

El cariño de Yolanda no tiene límites, pero aun así se requiere el apoyo de personas para mejorar la infraestructura del espacio, los alimentos de los canes y sus respectivas medicinas, pues muchos de estos se recuperan de agresiones y enfermedades que padecieron mientras andaban en las calles.

Entre el rescate y las presentaciones

Medina desde niña recogía animales de la calle y hasta ahora en sus giras, cuando ve un perro abandonado, no duda en llevárselo al albergue para darle una mejor calidad de vida. No los puede dejar solos.

“No tengo el alma para dejarlos, se me parte el corazón verlos así. Yo me los llevo y ellos me agradecen con su amor, son maravillosos”, dice Yolanda Medina en entrevista con La República.

En este invierno, nuestros amiguitos de cuatro patas necesitan del apoyo de todas las personas. La situación de vulnerabilidad en que se encontraban antes vino a agravarse desde que muchos decidieron quedarse en su casa.

Las noches se vuelven más frías y los canes tratan de resistir al duro invierno, pero la falta de techos y el piso de tierra ha tenido que buscar soluciones improvisadas de quienes con Yolanda cuidan el local.

Ella comenta que como artista nunca ha querido pedir apoyo a otras personas, pues sentía que podía sobrellevarlo con sus ingresos, su dedicación y su buen corazón. En muchas ocasiones iba a atender a sus animales al terminar sus eventos.

Hoy Yolanda pide un apoyo a las personas que quieran unirse a la causa animalista para darle abrigo y evitar que la salud de los perritos pueda complicarse y tener penosas consecuencias.

A través de la página “Amigos Animalistas Perú”, las personas que deseen podrán ver las condiciones del albergue y encontrar las referencias para enviar ayuda.

Todo tipo de apoyo es bueno, pues, si algo ha logrado esta pandemia es demostrarnos que podemos ser más humanos ayudando a los seres que necesitan de nosotros y no pueden pedirlo por sí solos.