Por: Alex Segura Lozano

La mayor ola de protestas por violencia racial en EEUU desde el asesinato de Martin Luther King en 1968 ha provocado que las alcaldesas negras del país hayan dado un paso al frente para mostrar su desprecio hacia la brutalidad policial contra las minorías.

Pese a que representan menos del 5% de los alcaldes de las ciudades con más de 100.000 habitantes en Estados Unidos, las líderes de Washington D.C., Chicago, San Francisco y Atlanta, entre otras, han ocupado portadas en los últimos días por su postura contra el asesinato de George Floyd.

El caso más sonado ha sido el de Muriel Bowser, la alcaldesa de la capital estadounidense, que desafió al presidente, Donald Trump, por su cuestionada orden de desplegar la Guardia Nacional en esa urbe, ahora ya retirada, para disuadir a los manifestantes.

Reto al lado de la Casa Blanca

A escasos metros de la Casa Blanca, Bowser ordenó pintar un gran mural de color amarillo en el suelo con un mensaje para Trump: "Black Lives Matter" ("Las Vidas Negras Importan") y puso el lema como nombre de esa sección de la calle 16.

La elección del lugar tuvo un doble mensaje, ya que, además de estar frente a la residencia presidencial, también fue el escenario donde días antes la policía dispersó brutalmente a los manifestantes para que Trump pudiera hacerse una fotografía sujetando una Biblia delante de una iglesia washingtoniana.

"Queremos llamar la atención para asegurarnos de que nuestra nación es más igualitaria y justa y de que las vidas negras y la humanidad negra importan en nuestra nación", expresó la alcaldesa demócrata durante la inauguración de la nueva denominación de ese tramo de calle.

No obstante, el gesto no gustó a todo el mundo, pues la asociación "Black Lives Matter DC" reprochó a la alcaldesa demócrata haberlo hecho como "una distracción de los cambios políticos reales" que le exigen y activistas expandieron el mural con el mensaje "Defund The Police" ("Cortad Fondos a la Policía").

Quien ha vivido esta situación con mayor grado de sensibilidad entre las alcaldesas negras de la nación ha sido London Breed, la encargada de manejar la ciudad de San Francisco.

La política explicó que su primo fue asesinado por el Departamento de Policía de San Francisco en 2006, marcando su lucha futura por los derechos de los afroamericanos.

“Ser negro no debería ser una sentencia”

- Lori Lighfoot, quien se convirtió en 2019 en la primera alcaldesa negra y abiertamente gay de EEUU en Chicago, también se pronunció en contra.

- Para ella, es “imposible” no tomarse el asesinato de Floyd y la forma en la que ocurrió “de manera personal”.

- “Ser negro en EEUU no debería ser una sentencia a muerte”, apuntó.

- Está por ver ahora si estas fuertes posiciones de las alcaldesas negras contra la brutalidad policial en EEUU significarán que sus nombres se empiezan a tener en cuenta a nivel nacional para ocupar cargos políticos más elevados.

