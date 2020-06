Thomas Lane, uno de los cuatro expolicías de Minneapolis que estuvieron involucrados en la muerte de George Floyd, fue liberado de la cárcel este miércoles luego de pagar una fianza en efectivo, según informó un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin.

Lane fue detenido la semana pasada junto a los exoficiales Derek Chauvin, Tou Thao y J. Alexander Kueng, después de ser acusados como responsables del asesinato de Floyd, el afroamericano que perdió la vida tras ser asfixiado durante su arresto el pasado 25 de mayo.

Después de pagar una fianza de 750.000 dólares, Thomas Lane, de 37 años, salió de la cárcel del Condado de Hennepin alrededor de las 4:10 p. m. (hora local), según muestran los registros del penal. Su abogado, Earl Gray, señaló que aceptó la fianza con condiciones.

Su próxima audiencia en la corte está programada para el próximo lunes 29 de junio y Gray adelantó que Lane planea presentar una moción para desestimar los cargos en su contra, los cuales incluyen incitación a homicidio en segundo grado.

Los otros tres expolicías aún permanecen en la cárcel. Thao, de 34 años, y Kueng, de 26 años, han sido acusados de ayudar e incitar a homicidios en segundo grado y están detenidos bajo fianza incondicional de 1 millón de dólares cada uno o de 750.000 dólares con condiciones.

Por su parte, Chauvin, de 44 años, quien ha sido acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, deberá pagar una fianza de 1.25 millones de dólares para salir bajo libertad condicional de la cárcel de máxima seguridad de Minnesota.

Las condiciones de la fianza involucran la entrega de armas, no trabajar en la aplicación de la ley o la seguridad, no tener contacto con la familia de la víctima y no abandonar el estado sin autorización. El abogado de Chauvin, Eric Nelson, no se opuso en la corte.