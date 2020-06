Niño se enteró que venció al cáncer por enfermeras que lo cuidaron durante 7 años

Argentina. La conmovedora historia de Fermín traspasó fronteras porque desde que tenía un año y diez meses luchó contra el cáncer. Siete años después y en plena cuarentena por coronavirus, sus enfermeras le anunciaron por videollamada que había superado la enfermedad.

“Fermín es un niño feliz, dice que su sueño se cumplió, le dieron el alta definitiva”, contó su mamá, Soledad Robles al medio TN. La familia recordó que el 18 de julio de 2013 se enteraron que el pequeño padecía de leucemia tras someterse a cientos de estudios para saber lo que tenía.

PUEDES VER: Condenan a mujer británica que apuñaló a su novio tras no recibir una llamada por su cumpleaños

“Yo presentía que mi bebé tenía algo malo, me sentía muy angustiada, tenía que insistir para saber qué le pasaba. Por eso, después de que un médico de Ubajay, la localidad donde vivimos, me dijera que lo que tenía Fermín era un broncoespasmo, lo llevé a otro especialista en la ciudad de Colón. Ahí me dieron el mismo diagnóstico, pero yo no estaba conforme, así que fuimos a Concordia donde le hicieron un análisis de sangre después de que un médico coincidiera conmigo en que tenía un color de piel raro, estaba demasiado pálido”, detalló su madre.

El pequeño Fermín no entendía lo que sufría, pero su madre fue apoyo incondicional. Foto: Soledad Robles

Finalmente fue en el hospital San Roque de Paraná donde le diagnosticaron leucemia y toda la familia tuvo que afrontar y acomodarse a la dura realidad. La madre tuvo que acompañar al pequeño Fermín porque estaba internado, su otra hija Abril, de 6 años, se quedó con su papá.

”Empezamos un tratamiento con quimioterapia. Estuvimos ocho meses internados. Solo veníamos a casa como mucho una semana, siempre y cuando Fermín estuviera bien de defensas, y nos volvíamos a internar”, recordó Soledad.

Fermín en el hospital, donde pasó siete años de su vida entre idas y venidas. Foto: Soledad Robles

Durante más de siete años, la mamá de Fermín recuerda que siempre estuvo al lado de su hijo. “El hospital fue nuestra casa durante ese tiempo, en cada quimioterapia, en cada punción, cada vez que le pusieron un catéter yo estuve siempre sosteniéndole la mano”, sostuvo.

“Felicitaciones, le ganaste al cáncer”

Finalmente el 19 de mayo, Fermín y su familia recibieron una grandiosa noticia que les hizo olvidar la crisis por la COVID-19. “La idea era ir al Hospital, pero con esto del coronavirus los médicos no querían que los chicos viajen hasta allá, Así que hicimos los análisis en mi pueblo; se los pasé por fotos a los médicos, y las enfermeras llamaron para contarnos los resultados”, relató Soledad.

Las enfermeras que cuidaron al pequeño Fermín durante siete años se conectaron por videollamada y le mostraron un cartel que decía “Felicitaciones, le ganaste al cáncer”. “Lo que menos sospechábamos era que nos iban a sorprender de esta manera tan linda. Nos llamaron sus enfermeras, unas de las que con tanto amor lo cuidaron”, finalizó la orgullosa madre.