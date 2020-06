India: hombre se insertó un cargador de celular en su miembro viril y acabó hospitalizado

Un hombre de la India fue internado en un hospital tras sufrir agudos dolores abdominales, los que él afirmaba se dieron tras haberse comido unos audífonos. Los médicos revelaron la verdadera causa del problema, que el individuo trató de ocultar: había introducido en su pene el cable USB de un cargador de teléfono celular.

El hecho se registró en mayo en la localidad de Assam, al noreste de la India. Un paciente de unos 30 años de edad acudió a un centro médico de dicha localidad manifestando sentir “dolores severos” en el abdomen. En un inicio, el joven aseguró que había ingerido unos auriculares, según relató el doctor Walliul Islam, cirujano del nosocomio, a la cadena CNN.

PUEDES VER Argentina: hermanos tratan de asesinar a dos mujeres porque su perro mató a su gato

Los médicos recetaron al hombre laxantes para que expulse el supuesto cable, el cual no aparecía tras cinco días de tratamiento. “Luego realizamos una endoscopia pero aun así no pudimos encontrar nada. Como el paciente se quejó de dolor intenso, decidimos realizar una cirugía y descubrimos que no había nada en su intestino”, comentó Islam.

El cable medía 60 centímetros de largo. Foto: Dr. Walliul Islam / CNN.

Una radiografía mostró a los médicos el verdadero motivo de los dolores: había un cable de cargador dentro de la vejiga del individuo, el cual llegó allí a través de la uretra que conecta dicho órgano con el órgano reproductor. El objeto, de 60 centímetros de largo, fue retirado mediante una incisión.

“Si él hubiera sido honesto, nos habría ahorrado el problema y podríamos haberlo tratado antes”, indicó Islam.

“He leído que la gente solía obtener un grado de excitación insertando instrumentos a través del miembro viril. Este es uno de esos casos, y el psiquiatra puede ayudarlo más allá de este punto”, añadió el cirujano.

PUEDES VER Colombia: sujeto es acusado de ultrajar de 30 menores a cambio de alimentos

Un caso similar al registrado en la India se vio en China, donde un niño introdujo 20 bolitas magnéticas en dentro de su órgano reproductor.