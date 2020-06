Frank Barboza, un hispano de 45 años, compartió un mensaje de advertencia en las redes sociales tras haber contraído la COVID-19. Él pensó que la enfermedad era mentira y un invento de los Estados Unidos, hasta que se enfermó gravemente.

Debido a la terrible enfermedad, el hombre tuvo que internarse en el hospital tras incumplir todos los protocolos sanitarios como mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos constantemente y quedarse en casa.

“Yo pensaba que el coronavirus era mentira y que el Gobierno lo inventó”, contó Barboza a Univisión 41 desde la cama del hospital Christus Santa Rosa, donde lleva más de dos semanas combatiendo al coronavirus.

“Feliz domingo. Ya amaneció miren que bonita entra el sol por la ventana. Hasta me da gusto verlo porque es lo único que puedo mirar por aquí. Midan su distancia física. Aprendan todos de lo que me está pasando. No subo este video para causar lástima, si no para que tomen consciencia de que el coronavirus es algo serio. Hoy me tocó a mí, luego les puede tocar a ustedes. Cuídense por favor y hagan caso. Yo no hice caso y miren las consecuencias", indicó Barbosa en el video que publicó el domingo 7 de junio en su página de Facebook.

La COVID-19 ha provocado que enfermedades oportunistas ataquen su sistema inmunológico, por lo que ahora lucha contra la neumonía, alta presión y coronavirus.

PUEDES VER: China saca al pangolín de su lista de ingredientes para remedios naturales

Una vez recuperado, el hombre quiere ayudar a salvar vidas donando plasma a los pacientes de coronavirus. “Yo haría todo lo que esté a mi alcance para ayudar a otras personas. Quiero donar plasma. Si no queremos contagiar más gente debemos ser responsables. Yo no lo fui y estas son las consecuencias”, reconoció.