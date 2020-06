“Si quieren, échenme ya”: policía se niega a hacer desalojo durante cuarentena en Colombia [VIDEO]

Un policía de la ciudad de Cali se solidarizó con los habitantes de una comunidad localizada en las riberas del río Pance, en el departamento del Valle del Cauca (Colombia), que estaban siendo desalojados en plena pandemia por el nuevo coronavirus, informó Pulzo.

El conmovedor momento quedó registrado en un video, que se convirtió en viral en las redes sociales, en donde el agente Ángel Zúñiga Valencia se rehusó a ser parte de un procedimiento de desalojo.

Al comienzo de la grabación, el oficial indica que le acaban de dar una orden de colaborar con el operativo en medio del aislamiento obligatorio debido a la COVID-19, pero no la acató.

“Yo sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”, manifestó Zúñiga en la grabación.

Asimismo, el miembro de la fuerza del orden contó que a los pobladores de la mencionada localidad les van a derribar sus viviendas con maquinaria pesada y también van a destruir los cultivos de maíz.

“Estamos en plena cuarentena y a esa gente la van a dejar desamparada, sola aquí. Es algo injusto, yo soy policía, soy patrullero, yo me metí a ejercer este ejercicio es para proteger a los ciudadanos no para ser abusivo contra ellos”, sostuvo.

El patrullero de la Policía Metropolitana de Cali, que se negó a participar del desalojo en el margen del río Pance, entregó su arma de dotación y su radio.