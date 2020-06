“Yo me paro todos los días en las calles, ¿y quién me ayuda a mí?”, expresó un militar boliviano, quien ha llamado a todas las instituciones públicas de salud y autoridades que encontró, pero no recibió respuesta alguna. Su madre necesita ser internada de manera urgente en una unidad de terapia intensiva, ya que presenta síntomas similares a los de la COVID-19.

Pese a que no puede brindar declaraciones, el efectivo militar decidió acudir la noche de este lunes al canal de televisión Red Uno, en La Paz, donde rogó públicamente atención para su señora madre.

PUEDES VER Pico y Cédula HOY 9 de junio en Área Metropolitana de Bogotá y demás territorios de Colombia

De acuerdo a lo indicado por el soldado, los exámenes de su madre arrojaron que sus pulmones están al borde del colapso. Todos los síntomas coinciden con los del coronavirus.

"Yo me paro todos los días en las calles, ¿y quién me ayuda a mí? Yo hago cumplir los decretos, ¡por qué no cumplen sus funciones! (solloza) A los del Ministerio de Salud, a los del SEDES: ¡ayúdenme! ¡Deben cumplir sus funciones, yo me soleo todos los días!”, empezó declarando.

El militar siguió clamando de manera desesperada una ayuda para su madre en televisión nacional e incluso rompió en llanto.

"¡Mi madre puede colapsar, yo qué voy a hacer! Yo no puedo dar declaraciones, pero la vida de mi madre está primero, ¡ayúdenme por favor! ¡Necesito ayuda!”, añadió el efectivo.

El militar se acercó a las cámaras de televisión nacional para clamar ayuda. Foto: Captura/RED UNO

Reconoció también que ha sido duro combatir contra la pandemia de la COVID-19, haciendo cumplir los derechos gubernamentales, madrugando y durmiendo tarde. Es por ello que le pide a las autoridades sanitarias que cumplan con su labor.

"Se han comunicado con los diferentes hospitales designados para este asunto pero nadie me da respuesta, nadie. He llamado al Ministerio de Salud, he llamado al SEDES... nadie me contesta, nadie me da soluciones”.

Por último, lamentó que los hospitales privados le quieran cobrar de Bs 60.000 para arriba por solo tres días. Por ahora, la mujer de 63 años se encuentra en el Hospital La Merced, donde espera por los resultados de la prueba de descarte de coronavirus.