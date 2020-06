Una cámara de seguridad logró captar el preciso momento en que una mujer era atacada por un ‘motochorro’ (delincuente que hace uso de una motocicleta) en Loma Hermosa, Argentina. La víctima regresaba de hacer las compras y tenía sus manos ocupadas con dos bolsas y la cartera colgando de uno de sus brazos, cuando fue alcanzada por este sujeto.

Tras no poder robarle sus pertenencias, el ladrón intentó huir; sin embargo, el cabello de la mujer quedó atrapado en la motocicleta, siendo arrastrada por el asfalto. Tras ser salvada por sus vecinos, fue trasladada al hospital donde fue internada, mientras que el delincuente logró escapar.

PUEDES VER Médico colombiano que combate la COVID-19 llora al recibir una corona fúnebre y amenaza de muerte

La víctima se encontraba caminando cuando fue interceptada por el ladrón. En el primer impulso, la mujer trata de dar un paso atrás y cae al piso, lo cual es aprovechado por atacante quien, sin bajarse de la motocicleta, intenta tomar todos los productos, pero no lo logra.

Entre tantos forcejeos, el cabello de la mujer termina enredándose en los rayos de la rueda trasera. Al ver que no podía arrebatarle nada, el ladrón trata de escapar, acelera la moto y la víctima, colgando de la rueda, es arrastrada varios metros por el asfalto.

Mira aquí el video

Alertados por los gritos de la mujer, algunos vecinos salen de sus hogares para saber qué estaba ocurriendo. Cuando se dieron cuenta, uno de ellos corre hasta donde se encontraba el ladrón y empezó a golpearlo, quien suelta la moto y emprende la huida sin su vehículo.

PUEDES VER Pico y placa HOY Colombia: conoce el horario de restricción vehicular para Medellín y las demás ciudades

Vecinos se dieron cuenta del acto

La mujer, identificada como Celia, fue asistida de manera inmediata en el Hospital Bocalandro. Horas más tarde, fue dada de alta. De acuerdo al Diario Clarín, una de las vecinas dijo que vio todo a través del sistema de seguridad que tienen en sus celulares.

“Hicimos sonar la sirena de seguridad, por eso se asustó y se fue. No estaba armado, un vecino le pegó y se fue corriendo. Ella quedó enganchada del pelo, se lo tuve que cortar”, detalló la testigo.

“Le tuve que cortar el pelo, no la podíamos sacar. Lloraba. Vino la ambulancia, se la llevaron al hospital y a la noche vino a buscar las cosas. Creo que le robó el celular nada más. Si no salía el vecino y la defiende, no sé qué pasaba. Es un vecino que no es la primera vez que defiende a otros vecinos...”, finalizó.