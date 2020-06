Greg Glassman: el dueño de CrossFit que se volvió tendencia en redes por su comentario racista

View this post on Instagram

I don’t know you but I am so pumped everytime I watch something about CrossFit. . I had been interviewing some of our Spanish elite crossfiters and I can’t wait to see them at the competition floor. . Thanks mr @crossfit (Greg Glassman) for creating something I am so passionate about. . •••••••••••••••••••••• . Yo no sé vosotros pero cuantas más cosas veo de CrossFit más ganas tengo de CrossFit. . Estos últimos días he estado entrevistado a algunos de nuestros atletas españoles y me dejan con un subidón de energías increíble. . ¡Qué grande el sr Glassman que inventó esto que nos hizo volvernos locos a todos! . #crossfit