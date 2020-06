EE. UU. se debate ante el clamor de un “futuro sin policías”

Tras la muerte de George Floyd, en manos de las fuerzas del orden de la ciudad de Minneapolis en Estados Unidos, la indignación colectiva se hizo presente en las calles del país con un contundente rechazo a la brutalidad policial, con inclinación racista y con ciertas exigencias.

“Defund the Police” o en español: “Quiten fondos a la Policía” es el lema polémico que repiten miles de manifestantes y que podría convertirse en una realidad, según análisis de EFE.

Un colectivo pide destinar parte de los fondos monetarios de las fuerzas de seguridad a la prevención a través de programas sociales, de educación o de lucha contra la pobreza.

Otro, en cambio, es más radical y exige la eliminación del departamento de la Policía para que sea manejado por otras agencias.

El reclamo sin descanso de activistas y sociedad civil ha provocado que la mayoría de los integrantes de la municipalidad de Minneapolis se comprometiera a desmantelar el Departamento de la Policía de la ciudad el domingo 7 de junio.

La presidenta del Concejo municipal Linsa Bender puntualizó que el compromiso busca reconstruir la comunidad con un nuevo modelo de seguridad pública y que mantenga a salvo a la población. No se descarta que intervengan profesionales de diversas áreas para esa función.

El comunicado de la institución señala que las medidas intermedias que llevarán a cabo para acabar con el Departamento de Policía de Minneapolis son a través del proceso presupuestario, así como otras decisiones presupuestarias y políticas para desarrollar los próximos días.

Un futuro sin policía luce incierto para Estados Unidos; no obstante, autoridades de Nueva York y California anunciaron cambios dentro de las instituciones policiales.

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, anunció que se ejecutará un recorte al presupuesto policial de 150 millones de dólares para destinarlo a la atención de comunidades afroamericanas y latinas.

Un ejemplo notable de presupuesto es el de la Policía de Nueva York que cuenta con 36.000 agentes y reciben 6.000 millones de dólares anuales.

Exigencia en medio de la disputa política

Aunque el tema de la reformación policial es exigido con fuerza por parte de quienes protestan diariamente desde hace dos semanas, el presidente Donald Trump se ha limitado a señalar que prefiere una fuerza de orden buena y bien pagada. Por su parte, Joe Biden, candidato demócrata, solo apuesta por mejorar la supervisión del trabajo y continuar con reformar el entrenamiento que reciben los oficiales.

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, también se pronunció sobre ejercicio policial y enfatizó que es necesario cuando se refirió a los saqueos a comercios como argumento. “Eso es lo que pasa si no hay un trabajo de policía eficiente”, remarcó.

¿Qué dicen las estadísticas?

En EE. UU., no hay un registro oficial que informe en detalle sobre las muertes de ciudadanos ocurridas bajo custodia policial.

El exdirector del FBI, James Comey señaló ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de 2015, que no hay registro de la cantidad de personas que fueron baleadas por la policía en Estados Unidos durante ese año.

Agentes que agredieron a un hombre en días pasados fueron denunciados y ahora enfrentan cargos ante la justicia de EE. UU. Foto: captura

Según la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS, por sus siglas en inglés), se produjeron un total de 1.348 muertes potenciales relacionadas con arrestos en diez meses, desde junio de 2015 hasta marzo de 2016. Del resto, las demás cifras que puedan generarse o difundirse son de acuerdo a estimaciones de instituciones independientes, apuntó Comey.

Ciudadanos del mundo se suman a las protestas

La indignación por el asesinato de George Floyd se ha extendido fuera del territorio estadounidense. En los últimos días, se han sumado ciudadanos de varias ciudades de Europa en contra de los excesos de los efectivos policiales con los habitantes negros y en solidaridad con el movimiento “Black Lives Matter”.

"Black Lives Matter" es un movimiento originado dentro de la comunidad afroestadounidense. Foto: AFP.

Las calles de Barcelona, Madrid y Roma se coparon de manifestantes. En la última ciudad, las personas se arrodillaron, levantaron los puños y se mantuvieron durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que Floyd estuvo contra el pavimento y con la rodilla de un agente en el cuello hasta que murió.

Ciudadanos en varias partes de Europa protestaron en rechazo al exceso policial y el racismo. Foto: AFP.

Fianza de 1,25 millones de dólares por la muerte de Floyd

El expolicía Derek Chauvin, acusado por el asesinato de Goerge Floyd, compareció por primera vez ante un juez este lunes.

La jueza Jeannice Jenkins le impuso una fianza de 1,25 millones de dólares, con la opción de reducirla a un millón si cumplía con una serie de condiciones.

Chauvin pasó de ser un experimentado policía a un encarcelado de una prisión de máxima seguridad en Minnesota. Su aparición fue a través de una pantalla vestido con una braga naranja.

Derek Chauvin compareció ante un juzgado por primera vez este lunes. Foto: AFP.

El exfuncionario podrá optar por una reducción en su fianza si se compromete a cumplir con la ley, comparecer ante la corte, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada, renunciar a las armas de fuego y cualquier permiso de armas, no abandonar el estado de Minnesota y no tener contacto con la familia de Floyd.

Los otros agentes que estaban con Chauvin fueron acusados por instigar el asesinato en segundo grado. Los tres expolicías deberán cancelar una fianza de 750 mil dólares.

Trascendió que ni Chauvin ni su abogado, Eric Nelson, pusieron objeción a la cantidad establecida para la fianza. La próxima comparecencia está pautada para el 29 de junio.

Biden se reúne con familiares de Floyd

Tras la primera comparecencia de Derek Chauvin ante un juzgado, el candidato demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con los familiares de George Floyd en Houstons, Texas.

El abogado de los parientes de la víctima, Benjamin Crump, confirmó a través de Twitter que Biden escuchó los escuchó y compartió su aflicción.