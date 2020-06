Un joven motociclista que trabaja como repartidor de delivery perdió su billetera donde llevaba una importante cantidad de dinero que debía entregar a un cliente en la ciudad de Santa Fe (Argentina).

El hombre de 29 años contó que el último sábado 6 de junio perdió los documentos en el barrio de Salvador del Carril y Alvear, a metros de la seccional Quinta.

Muy preocupado por la entrega que debía hacer y al no contar con el dinero, Rubén no encontraba una solución, hasta que recibió la llamada telefónica de una mujer que le informó que había encontrado sus documentos, donde se hallaba el dinero y el número de su teléfono celular.

“Yo no me di cuenta y la billetera se cayó de la campera. Cuando llegué a mi destino me percaté de que no estaba”, contó Rubén a Julian Brochero, del medio Aire de Santa Fe.

"Cuando metí la mano en el bolsillo, desorientado porque no estaba el dinero, me entró una llamada y me preguntaron si era Rubén, si había perdido la billetera", agregó.

La solidaria dama le dijo que había llevado la bolsa a la comisaría del barrio. Sin embargo, en el camino pensó que se la habrían devuelto sin plata, que probablemente le faltaban las cosas, pero no fue así.

PUEDES VER: Mujer intenta apuñalar a periodista argentina frente a su hija

“El oficial me dijo que Franco María Cielo la llevó, que hicieron el relevamiento y que gracias a que tenía mi teléfono de contacto en el permiso de circulación me pudieron localizar. Estuve 15 minutos, se labró un acta de procedimiento con la labor policial y me fui con todas mis cosas”, manifestó el motorizado.

La billetera tenía una suma muy importante de dinero de su cliente, que iba a tener que devolver. “Está bueno saber que hay gente honesta, y que en el pasamano no desapareció nada”, dijo el joven y agradeció a la señora que le devolvió la billetera y al personal de policial. Además, prometió llevarles algo en agradecimiento.