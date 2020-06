Estados Unidos se encuentra atravesando por una serie de manifestaciones a causa de la muerte del ciudadano George Floyd a manos de un agente de la Policía de Minneapolis el pasado 25 de mayo. En ese sentido, y con el objetivo de concientizar a la población, CNN ha lanzado la campaña Coming Together: Standing Up To Racism (Unámonos: haciéndole frente al racismo) junto con Plaza Sésamo.

El escenario actual del país dirigido por Donald Trump ha sido el principal impulso de la iniciativa dirigida a niños y padres. Esta busca poner el tema del racismo como uno de los principales problemas que afecta al país.

Fue la mañana del sábado 6 de junio que se transmitió esta campaña en la que Elmo, su padre Louie y otros personajes de Plaza Sésamo, explicaron sobre el racismo, las formas de luchar y protestar cuando este se hace presente y a quiénes acudir cuando el entorno no es el más seguro.

El primer programa, que tuvo duración de una hora, abarcó las principales consultas que los padres de familia enviaron. Expertos se unieron a los personajes para profundizar, aunque de manera sencilla, sobre el privilegio de los niños blancos, la discriminación y la lucha por acabar con esta problemática.

Elmo se cuestiona sobre el uso de protestas

Elmo, como todo niño de 3 años, no llega a comprender la magnitud de lo que representan las protestas contra el racismo y, específicamente, sobre el caso George Floyd. Por ello, al ver las noticias le pregunta a su padre, Louie, por qué las personas se encuentran agrupadas en las calles.

Frente a esta interrogante, Louie decide explicarle lo ocurrido. “El racismo sucede cuando personas tratan a otras de manera injusta por cómo lucen o por su color de piel”, le dijo.

Louie explicándole a su hijo Elmo qué es el racismo y por qué es válido protestar por esta causa. (Foto: CNN)

“No todas las calles son como Plaza Sésamo”, añadió. “En Plaza Sésamo todos amamos y respetamos a los demás. En todo el país, las personas de color, especialmente la comunidad negra, están siendo tratadas injustamente por su aspecto, cultura, raza y por quiénes son”, comentó.

Asimismo, Louie expresó que las personas protestan para dar a conocer que ya ha sido suficiente y que es necesario acabar con la discriminación por el color de la piel. Elmo, luego de escuchar a su padre, contestó que él también quiere ser parte y acabar con esta problemática social.

El privilegio de los niños blancos

Durante la emisión, Abby Cadabby también tuvo una importante apreciación acerca del racismo. Ella contó cómo Big Bird sufrió mucho por prejuicios y burlas contra él debido a sus plumas de color amarillo y gran tamaño.

Abby Cadabby contó la historia de cómo Big Bird fue objeto de burlas por su gran tamaño y color. (Foto: CNN)

En este segmento del programa, Abby pudo conocer el significado de la empatía y cuán importante es fijar una opinión y posición con el fin de ayudar a familiares y amigos en esta lucha. “Todos deben ser tratados de manera justa y con respeto”, expresó.

“Lo haremos mejor”

La emisión también contó con la presencia de niños y niñas que hicieron sus preguntas sobre el racismo, discriminación y protestas. Incluso, ellos se cuestionaron por qué el panorama no ha cambiado en el país pese al paso de los años. Finalmente, todos coincidieron y reflejaron su postura en un mismo mensaje: “Podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor. Lo haremos mejor”.

Niños y niñas de todo el país manifestaron sus preguntas sobre el racismo. (Foto: CNN)

“Unámonos todos, sin importar el color de nuestra piel, y unámonos para hacer de este un lugar amable y seguro en el que todos podamos vivir”, dijeron Big Bird, Elmo, Jones, Hill, Gordon y Maria.

Celebridades se unieron al programa

Una de las celebridades que decidió seguir la transmisión del programa fue John Stamos, quien a través de su cuenta de Instagram contó que estaba junto a su hijo Billy aprendiendo sobre el racismo.

Jesse Tyler Ferguson fue otra de las personas que han valorado el positivismo de las enseñanzas de Elmo y los demás personajes de Plaza Sésamo. “La prueba de que las palabras de sabiduría y liderazgo PUEDEN venir de seres ligeramente anaranjados”, comentó.

En esa misma línea, Ashton Kutcher, Kristen Bell y Kourtney Kardashian han dado a conocer que están compartiendo información con sus hijos sobre lo que ocurre en el país. Estos padres famosos tienen claro el objetivo de romper con el ciclo del racismo.